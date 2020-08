James Rodríguez sobre Cristiano Ronaldo, Falcao, Quintero y Pékerman

Son 4 personas que marcaron su carrera y así lo reconoce James Rodríguez. En entrevista con Daniel Habif, el futbolista de Real Madrid y la Selección Colombia habló de cada uno de ellos.

En diferentes momentos y en diversos roles, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao García, Juan Fernando Quintero y José Pékerman tuvieron que ver en la carrera de James Rodríguez. Sus nombres fueron elegidos por Daniel Habif para preguntarle su opinión sobre cada uno de ellos.

Fue así como James Rodríguez tuvo respuestas en las que se refirió a los 4 de manera positiva y confirmando la importancia que tienen todos ellos en su vida deportiva, pues hacen parte de momentos relevantes en sus éxitos.

Las respuestas de James Rodríguez:

José Pékerman es el entrenador que tuvo más influencia en mi carrera, sin duda. Fue un padre, estuve 7 años con él. Fue alguien que me aconsejó siempre, no solo dentro sino fuera de la cancha. Él siempre estaba para mí. Por eso siempre que iba al campo, siempre jugaba por él. Él confió en mí y no quería hacerlo quedar mal.

Juan Fernando Quintero es muy buena gente. Desde los 13 años estamos juntos. Es una de la poca gente con la que tengo una relación muy buena. Es una persona que quiero mucho.

Radamel Falcao García. Con él estuve en Porto. Yo estaba joven y fue una de esas personas que me ayudó mucho. Siempre vivo agradecido con él. Hemos jugado muchos partidos juntos. Es una persona a la que quiero mucho. Un tipazo.

Cristiano Ronaldo es muy buena gente, es un tipo tranquilo, muy disciplinado. Tiene un buen corazón, es una persona humilde para todo lo que es él. Estuve 3 años con él y aprendí muchas cosas.

Más de James Rodríguez en la entrevista con Daniel Habif

“Yo también quisiera saber a dónde me voy. Ahora hay muchas cosas. Está acabando todo porque el coronavirus paró todo y hay muchos clubes que no tienen tanto dinero. En unos días sé para donde voy, aunque pueden pasar días o semanas”, dijo cuando le preguntaron por el equipo en el que jugará la próxima temporada.

Y agregó: “Puede ser Italia, España, Inglaterra. Es una duda que tengo y todavía no lo sé. Quiero ir a donde pueda jugar, donde pueda ser feliz y donde me sienta querido por todo el mundo”. La expectativa se mantiene tras una temporada en la que quedó afuera de los últimos 6 partidos oficiales de Real Madrid.