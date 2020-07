James Rodríguez no fue convocado para Athletic Club de Bilbao vs. Real Madrid

En la jornada 34 de LaLiga 2019-20, Real Madrid visitará al Athletic Club de Bilbao, este domingo a las 7:00 a.m. (horario de Colombia). Por primera vez desde la reanudación de la competencia, James Rodríguez no hace parte de los convocados.

El volante de la Selección Colombia actuó 78 minutos en la victoria 1-2 de los Merengues sobre la Real Sociedad, pero fue suplente y vio todos los partidos desde el banco contra SD Eibar, Valencia CF, RCD Mallorca, RCD Espanyol y Getafe CF.

Medios de comunicación españoles informaron que la decisión del entrenador Zinedine Zidane con el cucuteño fue técnica y no médica, porque el mediocampista no presenta molestias como sí es el caso de Raphaël Varane, Nacho Fernández y Eden Hazard.

La ausencia del 10 de la Tricolor llega una semana después de la charla con Rio Ferdinand en The Locker Room, en la que confesó que “el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club que no quiero decir nombre, pero tenía para ir porque sabía que no iba a jugar mucho aquí. Tenía para ir a este club y no me han dejado por distintos temas, prácticamente este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise”.

Los elegidos del Real Madrid para medirse al Athletic Club de Bilbao, sin James Rodríguez, aquí: