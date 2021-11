Jackson Martínez, exjugador de la Selección Colombia y equipos importantes como FC Porto y Atlético de Madrid le concedió una entrevista el periodista francés Rémi Martins.

Allí habló sobre la actualidad de la Tricolor y los jugadores destacados en sus clubes como Luis Díaz, Mateus Uribe y el mismo James Rodríguez, con quien fue compañero en varias ocasiones.

+ Selección Colombia: ¡Golazo de Luis Díaz ante Brasil, nominado al premio Puskás!

“Una estrella. Un jugador que pasará a la historia, aunque ya está porque ha conseguido mucho. El pueblo colombiano tiene que estar contento de ver que tenemos al mejor goleador de un Mundial. Después de escuchar lo de Catar, me pregunté y creo que tiene una mentalidad clara. Es muy competitivo y sabía, como todo el mundo, que no iba a jugar en el Everton. Se ha ido a un lugar donde va a haber un Mundial y donde va a seguir jugando. Va a tener la oportunidad de seguir siendo convocado en la selección nacional. No hay ningún jugador como James y Quintero. No tenemos otros jugadores con las características de los dos. Con una visión diferente del juego. Son jugadores que, para mí, tienen que estar en la selección mientras lo hagan bien”.

Sobre el jugador del momento: Luis Díaz, Martínez dijo que ““Tiene mucha calidad. Es un jugador como ya no hay muchos. Con demasiada fantasía. Una fantasía propia. Es un jugador que tiene un hambre increíble, un jugador muy trabajador. El equipo lo necesita para ayudar en la defensa y él está ahí dando su mejor esfuerzo. Lo convierte en un jugador entregado y completo. Un jugador que ha marcado muchos goles y que, si sigue así, llegará muy lejos”.

Finalizó hablando sobre su retiro: “El ambiente del estadio siempre te hace dar lo mejor de ti. Luego, cuando entras en el campo y sabes que puedes dar un 40% más y no puedes, es muy difícil. Sabes que en esa jugada lo conseguirías, sabes que puedes girar de forma más rápida, que podrías ser más fuerte en un sprint o en tu conducción. Eso realmente juega en tu mente. Hay que tener una mentalidad muy positiva y muy fuerte para afrontar estos momentos. En ese momento, me di cuenta de que era una situación que empeoraba”.