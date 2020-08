Iván René Valenciano habló de James Rodríguez como reemplazo de Lionel Messi

Lionel Messi no quiere seguir en el FC Barcelona y así se lo comunicó a los directivos en un burofax. Ante la posibilidad de que se dé la salida del atacante del equipo Culé, Iván René Valenciano consideró a James Rodríguez como una alternativa para sustituirlo.

“Me quedaría con James Rodríguez en el Barcelona. Que lidere ese proyecto de Ronald Koeman, que lo tengo como un falso, más falso que un billete de a 3, pero me gustaría que llevaran a James”, afirmó el exdelantero de Junior FC.

En el programa El Vbar, el Bombardero aseguró que actuar en el conjunto Blaugrana sería una “buena oportunidad” para que el mediocampista de la Selección Colombia le enviara un mensaje al director técnico Zinedine Zidane.

En julio, el barranquillero se refirió a la actualidad del volante: “Hoy James no tiene un valor de mercado. Yo siendo dueño de un club no pagaría, lo pediría a préstamo. ¿Por qué? Porque primero tiene que demostrar que está en condiciones de jugar, para yo hacer uso de una opción de compra. James no tiene mercado para ser vendido”, manifestó en ESPN Radio.

Y agregó: “¿Cuánto voy a pagar yo, 30 millones (de euros)? No los pago. Busco otro jugador mucho más joven y lo compro por esa plata. No estoy hablando de la calidad futbolística de James porque James es un gran jugador; estoy hablando de la parte monetaria. Hoy no va a venir ningún club a decir que paga 30 millones”, declaró hace dos meses.

Escuche acá lo que dijo Iván René Valenciano de James Rodríguez como posible reemplazo de Lionel Messi en el FC Barcelona: