Iván Mejía sobre James Rodríguez y Everton FC: “¿Podrá con el frío y el idioma?”

James Rodríguez se acerca al Everton FC: el periodista Tancredi Palmeri aseguró que el mediocampista rebajará su salario y los Toffees siguen en negociaciones con el Real Madrid para adquirir su pase. El comentarista Iván Mejía ya lanzó un interrogante sobre la situación.

El caleño se cuestionó si el volante de la Selección Colombia se acostumbrará al clima de Liverpool y al idioma de Inglaterra, pues las declaraciones del cucuteño a Daniel Habif fueron entendidas como las razones por las que decidió no continuar en el Bayern Múnich.

“Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular. Es un club en el que me querían mucho también. Vivir en esa ciudad no es algo fácil, es algo duro, porque es un frío con -20°”, afirmó el 10 de la Tricolor en la charla con el mexicano.

+James Rodríguez y la señal de que se acerca al Everton FC

+James Rodríguez tendría todo acordado con Everton FC, pero no con Real Madrid

+Iván René Valenciano habló de James Rodríguez como reemplazo de Lionel Messi

“Eso para mí era… Había días que yo me iba a las 9:00 a.m. al trabajo, prendía el carro y la temperatura: -28. ‘¿Qué hago aquí, qué estoy haciendo aquí con -28°?’ Múnich es una ciudad que tiene mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo”, reconoció.

Sin embargo, el exjugador de FC Porto y AS Mónaco no manifestó que ese fue el motivo por el que los Bávaros no ejercieron la opción de compra y él regresó al conjunto Merengue.

Iván Mejía se preguntó si James Rodríguez se adaptará al Everton FC y su entorno: