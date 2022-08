Hijo de Amaranto decidió: ¿Jugar en la Selección Colombia o en la de España?

Juan David Perea, el hijo de Luis Amaranto, es un atacante de 20 años convocado por el Cholo Simeone en Atlético de Madrid. ¿Y en qué selección quiere jugar?

Por tener la nacionalidad colombiana y la española, puede elegir. Y él lo hizo hace un buen tiempo, según lo contó en entrevista en el VBAR (Caracol Radio). La respuesta la compartió tras darse su presencia en la lista de convocados por Diego Simeone al amistoso que jugó Atlético de Madrid ante Cádiz CF. Estuvo junto a hombres como Axel Witsel, Antoine Griezmann, Joao Felix, Álvaro Morata, Rodrigo de Paul, en fin. No jugó.

La Selección Colombia es la decisión de Juan David Perea Murillo

Lo tiene claro: “La decisión la tomé desde pequeño. Yo fui a ver a mi papá en el Metropolitano, sentir el ambiente de un país es algo inexplicable. Me he criado en España, pero mi sangre es colombiana. Sin duda alguna siempre representaré a mi país natal que es Colombia”, dijo el atacante que ha jugado en las inferiores de Atlético de Madrid y Real Avilés en España.

Más respuestas de Juan David Perea

– “Haber sido convocado es algo increíble, no me los esperaba. Estuve entrenando con ellos esta semana y muy feliz porque todos son unos cracks, campeones del mundo. Entrenar con los mejores es un placer, no me esperaba que contaran conmigo para el viaje. Cuando me enteré, me puse a llorar. Al final es el sueño de todo niño y gracias a Dios pude dar ese pequeño pasito”.

– “Es un momento bonito, estar con ellos y aprender de los mejores. Simeone es un tipo que inyecta la ambición de ganar y la ambición de seguir creciendo. Estar con él es algo increíble y vamos a buscar la mejor opción dentro o fuera del club para seguir creciendo. Estamos en busca de quizás tener otro reto, no sé si sea en el primer equipo porque hay pocos cupos, lo más probable es que salga este verano.

– “Estamos escuchando ofertas de otros clubes. En Atlético de Madrid es difícil. Lo importante es jugar y seguir creciendo como futbolistas, que sea donde el señor me guie donde vaya y si me toca quedarme, seguir creciendo”.