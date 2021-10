Gustavo Cuellar, directo: “El arbitraje fue muy malo”

El volante habló sobre lo que fue el partido ante la Selección de Ecuador y no dudó en criticar el arbitraje que le había cobrado un penal en contra.

Este jueves, la Selección Colombia no logró pasar del empate ante Ecuador, pero el protagonismo se lo terminó llevando el VAR. Sobre las situaciones arbitrales que se presentaron, uno de los jugadores que entró y que tuvo una intervención directa se refirió a ello. Se trata de Gustavo Cuellar, quien criticó duramente a los encargados de impartir justicia.

El jugador fue protagonista de uno de los principales sustos para Colombia cuando le cometió una falta a Gonzalo Plata entrando al área, lo que había sido decretado como penal, pero debido a un fuera de lugar previo el equipo se salvó de esta infracción. Cuellar opinó sobre la decisión del árbitro Diego Haro.

“No es mi intención y sí la de él dejar el pie. Él espera el contacto, lo busca. Considero que no era penal, el juez se apresuró por el ruido del contacto. El arbitraje fue muy malo, ellos hicieron un estilo respetable, pararon el juego“, comentó, añadiendo sobre el planteamiento del cuadro ecuatoriano.

Además, recordó la situación que se vivió en el juego ante Brasil. “El juego de Ecuador nos afectó, no había ritmo de juego. Con Mina anulan el gol si tocó la mano, no la vi, pero ante Brasil la mano que era penal no la pitan. No sabemos cómo es esto entonces. El arbitraje no fue bueno“.