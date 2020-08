Galatasaray y su ofrecimiento por James Rodríguez

PARIS, FRANCE – MARCH 23: Radamel Falcao of Columbia hands over the Captains arm band to James Rodriguez during the International friendly match between France and Columbia at Stade de France on March 23, 2018 in Paris, France. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

El equipo que ya tiene a Falcao García busca una fórmula para tener también a James Rodríguez. No hay una oferta formal pero sí intentos por llegar a un acuerdo antes de formalizar el negocio. Lo primero es saber qué tan dispuesto está James Rodríguez de aceptar la opción. Extraoficialmente se habla de reuniones planeadas con él y su entorno para abordar el tema. Galatasaray es un equipo que en 2020-21 no competirá en Champions League. Sí tendrá Europa League desde las fases previas. En caso de obtener una respuesta positiva del lado del futbolista, se hará una oferta que no incluye la compra de sus derechos deportivos en este momento. Se busca otra vía con la cual llamar la atención de Real Madrid, en un momento en el que busca abaratar costos y aligerar su plantilla. Leer también ▶ Falcao García y James Rodríguez juntos: Porto, Mónaco, Selección Colombia, ¿y Galatasaray? Lo que propondría Galatasaray por James Rodríguez En la prensa turca se filtró una información publicada por el periodista Sergio Valentín: la idea es pedir un préstamo por 1 año y hacerse cargo de gran parte del salario del futbolista, dándole muchas opciones de juego y la posibilidad de mostrarse internacionalmente para conseguir una venta futura que ellos mismos podrían hacer al final del vínculo. Real Madrid busca vender al jugador o, en últimas, deshacerse de su alto costo salarial. Eso es lo que intenta aprovechar Galatasaray con la opción que piensa plantear. La idea es brindarle a James Rodríguez un contexto totalmente positivo para su juego, formando un ataque importante junto a Radamel Falcao García. Leer también ▶ Galatasaray pidió condiciones para fichar a James Rodríguez Por ahora no hay ofertas por James Rodríguez Galatasaray plantea hacer una. Todavía no pasó, tal cual tampoco pasó con la Lazio, el otro equipo con el que se le relaciona al colombiano recientemente. Real Madrid sigue esperando opciones, retrasadas por las altas cifras que significa el futbolista colombiano de escaso protagonismo en la reciente temporada. En Real Madrid se sabe que su salida no será fácil. ¿Mantenerlo en el plantel? Es la última opción, sobre todo por el deseo de James Rodríguez de salir. Así que se seguirá esperando por ofertas. La opción Galatasaray empieza a escucharse. En caso de convertirse en oferta formal, hay que ver si llama la atención de los madridistas. De momento es lo más cercano para el colombiano.