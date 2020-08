Freddy Rincón le respondió a James Rodríguez: “Está resentido conmigo”

Freddy Rincón fue invitado al programa Deportes sin tapujos y se refirió a las declaraciones de James Rodríguez, quien consideró que el vallecaucano no se encuentra entre los más destacados en la historia de la Selección Colombia.

“James está resentido conmigo. Él no sabe dónde está pisando, ni en qué mundo está. Si a él lo hace más protagonista decir que es el mejor ahora que nadie habla de él, pues que siga hablando”, manifestó el entrenador de 56 años.

El autor del gol a Alemania en el Mundial de Fútbol Estados Unidos-1994 criticó al volante del Real Madrid por lo que afirmó en la entrevista con Daniel Habif con respecto a su paso por el Bayern Múnich entre 2017 y 2019.

“Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular. Es un club en el que me querían mucho también. Vivir en esa ciudad no es algo fácil, es algo duro, porque es un frío con -20°”, aseveró el cucuteño.

Y agregó: “Eso para mí era… Había días que yo me iba a las 9:00 a.m. al trabajo, prendía el carro y la temperatura: -28. ‘¿Qué hago aquí, qué estoy haciendo aquí con -28°?’ Múnich es una ciudad que tiene mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo”, aceptó en la charla. Sin embargo, no aseguró que el clima fue la razón por la que no continuó en el equipo Bávaro.

Freddy Rincón reaccionó a los dichos de James Rodríguez y no se guardó nada: