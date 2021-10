Frank Castañeda sueña con una oportunidad en Selección

El jugador que viene siendo figura con el Sheriff Tiraspol en la Champions League, habló sobre su sueño de representar a la selección nacional.

Esta semana se reanudará la competencia en la UEFA Champions League, donde volverá a actual el equipo revelación de la temporada, el Sheriff Tiraspol de Moldavia, donde militan los colombianos Danilo Arboleda y Frank Castañeda, quienes sueñan con fichar por un equipo más grande y con vestir la camiseta de la Selección Colombia. El segundo habló sobre ello.

En diálogo con AFP, Castañeda comentó. “Este buen momento no lo veo como una revancha. En el Deportivo Cali no pude debutar como profesional y te queda un sabor amargo porque quería debutar en el equipo de mis amores y no se pudo. Pero haber llegado a un partido de Champions en campo del Real Madrid y ganarle supera todas las expectativas como jugador profesional“.

Sobre esas buenas actuaciones, dijo. “Cuando haces grandes partidos, cuando sigues demostrando que puedes hacer grandes cosas, siempre vas a estar en los ojos de la selección y eso es lo que quiero seguir haciendo, seguir trabajando duro, y cuando llegue el momento estar preparado para estar en la selección“.

Sobre cambiar de equipo en el mercado de invierno. “Si se diera el pase a octavos, mi sueño es estar en la selección y soy consciente de que tienes que estar en una liga mucho más grande para tener un llamado. Lo que he hecho siempre como jugador ha sido perseguir mis sueños y en eso está el seguir creciendo como jugador y poder participar en una de las ligas grandes de Europa. Creo que me inclinaría más por este lado“.