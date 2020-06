Francisco Meza sobre su caso positivo de coronavirus: “Si no me hacen la prueba, ni me entero”

Hay parte de tranquilidad de parte de Francisco Meza, el primer futbolista colombiano del que se conoce públicamente el contagio de coronavirus. El futbolista de los Tigres de la UANL en México habló para el Diario Marca.

“Fui a hacerme la prueba ayer, si no me la hacen, ni me entero que tengo coronavirus. Hasta el momento me siento excelente y sigo entrenando en mi casa”, respondió Francisco Meza cuando le consultaron por su estado de salud luego de que el club mexicano hiciera público el caso.

▶ Coronavirus en Colombia al 10 de junio: 61 fallecidos y 1.604 nuevos casos

Él mismo lo pidió. Así lo consignó Tigres de la UANL en sus canales oficiales: “A petición de nuestro jugador, les informamos que Francisco Meza fue el único elemento del Club que dio positivo a Covid-19 y, afortunadamente para él, es asintomático”, informó el cuadro mexicano en el que se hicieron 45 test.

El del zaguero colombiano fue el único positivo, con la tranquilidad que significa saber que se trata de un caso asintomático. A los 28 años y en su quinta temporada en el fútbol mexicano, Francisco Meza está entrenando para volver a la competencia. En México ya se definió que el fútbol profesional volverá a jugarse desde el 24 de julio.

▶ ¿Qué pasa con Marlos Moreno en Portimonense? ¡Séptimo partido consecutivo sin jugar!

Él, que ya jugó para Pumas de la UNAM y Tigres de la UANL, es uno de los 3 futbolistas colombiano que integran la plantilla del equipo dirigido por el brasilero Ricardo Ferretti. Además de Francisco Meza, allí están los atacantes Luis Quiñones y Julián Quiñones.