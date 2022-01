El ‘Tigre’ Falcao saltó a la rueda de prensa previa al partido contra Argentina en condición de visitante. El goleador histórico de Colombia fue bastante claro y concreto en sus respuestas, además pidió bastante apoyo en estos momentos.

Tras la dura derrota contra Perú, el delantero habló sobre varios puntos importantes. Entre ellos de cómo está el equipo, que viene para ellos como selección y al final un mensaje de aliento para todos los colombianos.

A continuación estas fueron las declaraciones del delantero colombiano.

Falcao García

Comenzó hablando sobre el duro golpe sufrido ante Perú y que la falta de gol estuvo presente.

“Es innegable la frustración que sentimos ante la derrota con Perú. Haciendo el análisis del partido lo único que nos podemos reprochar es no haber podido marcar. Ayer hablamos lo que debíamos hablar”, así inició el Tigre.

“Ya cambiamos la mentalidad, pasamos la página y estamos listos para la final del martes ante Argentina. El grupo está unido y enfocado“.

“El acierto y el desacierto son parte del juego. El único camino es seguir insistiendo. En algún momento el arco se va a abrir. Colombia ha generado y nos hemos impuesto ante los rivales”, afirmó Falcao.

La ausencia de gol

Falcao expresó que es duro no poder aportar con goles, pero que las oportunidades están y se crean en el juego. También explicó cómo vive su situación con Colombia y que están preparados para enfrentar a Argentina.

“Somos fuertes como equipo. Esta situación ya la vivimos con la derrota ante Paraguay en la pasada Eliminatoria y nos hicimos más fuertes. Estamos preparados para el partido del martes“, dijo el delantero.

“La sensación de no poder ayudar al equipo con goles no es buena. Lo importante es que el equipo está creando las situaciones. En el fútbol a veces necesitas un poco de suerte y no la hemos tenido“.

“Ya tenemos experiencia para manejar estos momentos. En las oportunidades en algunas hemos podido definir distinto y en otras ha sido inexplicable lo que ha pasado. El arco se va a abrir“.

“Desde hace un tiempo, vivo venir a la Selección como si fuera el último partido que dispute. La Selección no avisa cuándo será tu última convocatoria. Dentro del grupo creemos que es posible clasificar”, comentó Falcao.

Mensaje para el pueblo colombiano

Para finalizar, el delantero y capitán del equipo habló sobre cómo están internamente y le envió un mensaje claro a todos los colombianos. La fe que tienen es grande.

“Internamente solo escuchamos mensajes positivos. Necesitamos escuchar de todo el país que en los momentos difíciles están con nosotros, que nos apoyan“.

“Le puedo prometer al pueblo colombiano que vamos a luchar hasta el final, así las probabilidades no estén de nuestro lado. Vamos a intentar hasta el final y necesitamos del apoyo de todos”, finalizó Radamel Falcao.

Reviva la entrevista completa aquí:

