El polémico compañero de Jeison Murillo en el Celta de Vigo

El máximo referente y goleador del celta de Vigo, Iago Aspas, también ha tenido controversias con futbolistas colombianos. Ahora es compañero de Jeison Murillo.

Por cierto, gracias a unas declaraciones del mismo Aspas se pudo establecer con más certeza que Murillo es nuevo jugador de este club. Iago valoró la trayectoria del zaguero central y dice que será de gran ayuda para esta parte de la temporada, tan compleja en la institución por su lucha en la zona baja de la clasificación general.

Sin embargo, Iago Aspas ha tenido algunos roces con futbolistas colombianos. Uno muy polémico, del que aún se guardan recuerdos, fue el que tuvo con el volante Jéfferson Lerma, actualmente al servicio del Bournemouht. En aquel entonces el mediocampista hacía parte del Levante y en un encuentro frente al Celta, Iago Aspas lo insultó.

“Quiero hacer una denuncia. Creo que Iago Aspas me ha llamado negro de mier** y eso no puede ser”, dijo en su momento (enero de 2018) Lerma. Al cabo de un tiempo apareció la respuesta del delantero del Celta de Vigo: “Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye”.

De ese episodio, al de Yerry Mina cuando el zaguero central estaba en el FC Barcelona. Esta vez, sin palabras que aludiesen al racismo, lo que hubo ente Aspas y el defensor de la Selección Colombia fue un duro encontrón, producto de una acción de juego.

El delantero increpó a Yerry Mina, en lo que para él fue una forma de fingir una falta por parte del defensor colombiano. Apenas un conato, del cual el mismo Iago Aspas habló al final del compromiso, esta vez con un tono más conciliador. ¡Elogió a Yerry!

“Es un defensa muy expeditivo. Es normal que no tenga minutos porque es un chico joven y tiene grandes jugadores a su lado”, dijo el atacante, quien de cualquier forma fue objeto de muchas críticas en redes sociales por parte de los hinchas colombianos. Varios le recordaron aquel episodio con Lerma.

Así recibió el Celta de Vigo a Jeison Murillo