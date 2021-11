Brasil venció a Colombia 1 – 0. Un error, de los pocos cometidos por la Tricolor atrás, fue suficiente.

Colombia, bien. En medio de todo, complicó a Brasil. El primer tiempo fue choque de fuerzas por igual. Ellos, con su generación, atacaron, hicieron daño. Los nuestros, aplicados, resistieron y en trepidantes acciones veloces de ataque también abrieron grietas.

No fue el equipo metido en su campo todo el tiempo. Luchó y pegó. Hubo faltas, también show. El árbitro Tobar, no se sabe por qué, admitió ligerezas, dejándose regañar de Neymar. Aparte, repartió tarjetas: Mojica y Barrios no pueden jugar contra Paraguay.

No era un mal punto, ni tampoco se jugó muy bien. Sí hubo ardentía, resistencia. Colombia no fue inferior al desafío. Plantó cara, confirmando lo que Tite advertía de la Tricolor, al que definió como un equipo que siempre lo ha complicado.

De los halagos a los hechos. La segunda mitad ofreció otro panorama. Brasil quería llevarse por delante a Colombia en las primeras de cambio, como casi siempre ocurre cuando un local, favorito por demás, no revalida su condición.

Resistir fue la opción. El desgaste hizo mella y los brasileros, más incisivos, paulatinamente inclinaron la cancha a su favor. Sobre la altura del minuto 72 cayó el gol de ellos. Paquetá capitalizó el pestañeo defensivo.

A esa altura, con la necesidad de ir por el empate, Reinaldo Rueda arriesgó. Ya había ingresado a Miguel Borja, Gustavo Cuéllar y Roger Martínez. Inyectó más recursos ofensivos con Luis Muriel y James Rodríguez.

Brasil seguía de largo o Colombia, milagro, lo empataba. Estuvo más cerca de darse lo primero. Los locales se montaron en el partido basados en la tenencia del balón y con algunos ajustes en sus líneas montaron un escudo infranqueable.

Ahora la Tricolor, con el saldo en rojo de sus cuentas en estas eliminatorias, deberá resurgir en la siguiente fecha, cuando jugará como local contra Paraguay.

Ficha Técnica. Brasil vs. Colombia

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred (Vinicius Junior), Lucas Paquetá (Fabinho); Raphina (Antony), Neymar y Gabriel Jesus (Cunha).

Técnico: Tite.

Gol: Paquetá (72′)

Amonestados: Fred, Casemiro y Neymar.

Colombia: David Ospina; Johan Mojica (Gustavo Cuéllar), William Tesillo, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz (James Rodríguez); Wilmar Barrios (Luis Muriel), Yairo Moreno, Jéfferson Lerma; Juan Guillermo Cuadrado, Duván Zapata (Miguel Borja) y Luis Díaz (Roger Martínez).

Técnico: Reinaldo Rueda.

Amonestados: Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Johan Mojica,.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Estadio: Arena de Sao Paulo.