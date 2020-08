El plan del Inter de Milán con Eddie Salcedo

Aunque todavía no lo usó en su equipo principal y ya lo cedió en dos ocasiones, Inter de Milán quiere mantener su vínculo con Eddie Salcedo (18 años), el futbolista italiano de padres colombianos con presente en Hellas Verona.

Eso sí, sería de una forma en la que todavía no lo tendría en su plantel. Públicamente se conoció la alternativa que están pensando y por la cual Eddie Salcedo jugaría una temporada más cedido en Verona. De esa forma al Inter llegaría un futbolista que interesa para reforzar su defensa.

Sería así: Inter de Milán pagaría 30 millones de euros, cedería a Eddie Salcedo por una temporada más y gran porcentaje de un futbolista de su cantera a cambio del fichaje del defensor albanés Marash Kumbulla.

La primera temporada de Eddie Salcedo en Hellas Verona

Acaba de terminarla con el equipo manteniendo la categoría. Cumplieron una campaña en la que ocuparon el noveno puesto de la Serie A 2019-20. Excelentes cifras para el equipo que apostó por la joven joya italiana del Inter, con padres colombianos y un futuro muy prometedor.

Eddie Salcedo, nacido en Génova, jugó 16 partidos en la temporada e hizo 1 gol. Fue 7 veces titular. Acumuló 662 minutos de acción en su segunda campaña en Primera División. ¡Es que debutó a los 15 años! Eso fue en 2017-18 cuando jugó con Genoa Calcio y disputó un par de encuentros.

Eddie Salcedo en Selección Nacional

Hace parte de la Selección sub-19 de Italia y también estuvo en anteriores categorías. En 2020 ya jugó el Europeo de la categoría. Disputó 3 partidos. El año anterior hizo lo propio (6 juegos y 1 gol). Tiene todas las posibilidades de seguir haciendo parte de la selección europea, pero todavía no está inhabilitado para jugar con la Selección Colombia.

“Mi corazón me dice que quiero jugar en la Selección Colombia, porque me siento más colombiano. Para mí sería un sueño debutar con el equipo de mayores, poder jugar un Mundial y ganarlo”, dijo Eddie Salcedo en charla con el diario EL PAÍS en octubre de 2018. Todavía no se define si lo hará o no.