¿El nuevo DT dela Selección Colombia? Consejo de Jorge Luis Pinto

“Sería lindo apoyar y colaborar”. Mientras se esperan novedades sobre el DT de la Selección Colombia, Jorge Luis Pinto (ya estuvo en el cargo), tiene un consejo para los que deben decidir.

Él, que estuvo a cargo de la Tricolor entre 2007 y 2008, hoy en día está inactivo profesionalmente hablando. Su más reciente experiencia la tuvo con Emiratos Árabes en 2020. Alcanzó a dirigir 3 partidos en el objetivo de llevar al equipo a Catar 2022. Ahora está a la espera de un nuevo reto, mientras en la Selección Colombia seguramente buscarán un nuevo entrenador luego del paso de Reinaldo Rueda y la pérdida en el objetivo de llegar a la Copa del Mundo.

Lo que dijo Jorge Luis Pinto sobre el futuro de la Selección Colombia

El DT santandereano habló para el VBAR (Caracol Radio) sobre el tema del momento en la Tricolor. ¿Habrá nuevo seleccionador? De momento no hay una voz oficial. Extraoficialmente se conoció que el contrato con Reinaldo Rueda iba hasta el último partido de la Eliminatoria. No está claro si habrá uno nuevo o se buscará a otra persona para el cargo. Asumiendo que así sea, Jorge Luis Pinto tiene un consejo:

Él cree que la persona debe cumplir con dos requisitos: “Que conozca al país, los jugadores, la competencia sudamericana. Es fundamental que conozca y esté en el país; dos, que diseñe un proyecto con las tres selecciones”. Eso es prioridad. Él lo buscaría de tal forma si la decisión dependiera de su opinión.

Y agregó: “Ahorita deberían poner a competir a la Sub-20 y la Sub-23, toda. Yo agarraría a la Sub-23 y me la llevaría a Europa, a ver qué podemos sacar de ahí. Ahora quieren sacar a todos, yo no participo ahí (…). Tampoco culpo a Arturo Reyes de nada. Él estuvo ayudando, esos seis meses que estuvo ahí se perdieron, yo, ustedes y los directivos sabíamos que él no iba a dirigir en la Eliminatoria”.

¿Se animaría a volver a dirigir a la Selección Colombia? “Sería lindo apoyar y colaborar (…). A mí me gustaría por el amor a mi país que sea un técnico que nos enseñe a todos, si es nacional muchísimo mejor. Si es extranjero se le va a complicar más… Ahí está Luis Fernando Suárez, tiene experiencia; la figura de Juan Carlos Osorio, un poquito atropellada, no sé si el vuelva a su status del comienzo”.