¿El goleador que necesita la Selección? Alfredo Morelos y su récord en Europa League

Alfredo Morelos logró un doblete más con Rangers FC en la Europa League y alcanzó un lugar histórico en la competencia.

El cuadro escocés venció este jueves a Sparta Praha con dos anotaciones del Búfalo. Y en un momento en el que en la Selección Colombia escasean los goles, él da mucho de qué hablar en un certamen internacional. No solo es el doblete al cuadro checo. ¡Es su muy buena historia en el torneo!

Es que a partir de ahora Alfredo Morelos es el quinto máximo goleador histórico de la Europa League. ¡Ya tiene 29 anotaciones! En esa cifra se tienen en cuenta los goles que anotó en fases previas a la de grupos. La misma Europa League hizo la publicación contando esos goles.

Now outright 5th 👏

Morelos at the double for @RangersFC! ⚽️⚽️#UEL https://t.co/kZ1aH0YV17 pic.twitter.com/6oXAVJvZT4

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 25, 2021