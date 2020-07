Duván Zapata marcó el gol de Atalanta en el duelo vs. Milan en la Serie A 2019-20

Atalanta BC no pasó de la igualdad en la visita al AC Milan y desperdició la chance de ponerse a tres puntos de Juventus FC, en la Serie A 2019-20. Fue 1-1 en el estadio San Siro y Duván Zapata anotó para el equipo de Bérgamo.

Horas después de que medios de comunicación europeos aseguraron que Hakan Çalhanoğlu se negó a renovar contrato con los Rossoneri, el volante hizo un golazo de tiro libre al minuto 14 y adelantó a los dueños de casa.

Ruslan Malinovskyi desperdició penal al 26’, que el árbitro Daniele Doveri sancionó por la intervención del VAR y tras una mano en el área de Lucas Biglia. Sobre el 34’, el atacante de la Selección Colombia ganó la posición a pura fuerza y venció al arquero Gianluigi Donnarumma.

Los Nerazzurri buscaron el triunfo dando algunas ventajas en defensa y Luis Fernando Muriel ingresó por el ucraniano al 58’, pero el tanto no llegó y se tuvieron que conformar con una unidad. Con el del viernes, el delantero caleño sumó 18 dianas en el torneo local, las mismas del nacido en Santo Tomás (Atlántico).

