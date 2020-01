Duván Zapata, listo para visitar al Inter de Milán

Una excelente noticia para el jugador, el Atalanta y desde luego que en la Selección Colombia. Duván Zapata está 100% recuperado.

El atacante colombiano parte con muy buenas posibilidades de ser titular este fin de semana, cuando en cumplimiento de la fecha 19 el Atalanta jugará en condición de visitante nada menos que contra el Inter de Milán, líder de la competición.









Zapata no tiene molestias físicas que le impidan desempeñarse con todo su nivel, como habitualmente se le conoce a uno de los atacantes más potentes que tiene la Serie A. De acuerdo con su entrenador, Gian Piero Gasperini, el delantero solamente está falto de regularidad.

“Son tres partidos en nueve días. No podemos darnos el lujo de no tenerlo, pues es y ha sido un hombre clave para nosotros”, afirmó el técnico del Atalanta en la conferencia de prensa previa al compromiso en condición de visitante frente al Inter de Milán.

Zapata no tiene molestias, trabajando en las mismas condiciones si se le compara con sus demás compañeros. El jugador colombiano llega justo en el momento indicado, dado que “vamos a tener tres partidos en nueve días. No podemos darnos el lujo de no tenerlo, pues es y ha sido un hombre clave para nosotros”, aseguró el entrenador Gasperini.









Duván ya sumó algunos minutos en la anterior jornada, cuando el Atalanta, en una muestra más de su contundencia ofensiva, derrotó 5 – 0 al Parma. Su ingreso al campo de juego se dio sobre el minuto 72. Atalanta marcha en la quinta posición del campeonato con un total de 34 puntos.

Este compromiso no es solo especial por tratarse del Inter; para Atalanta es la oportunidad de sacar un valioso botín a domicilio en su pretensión por alcanzar los puestos clasificatorios a la Champions League.