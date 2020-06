DT de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel se defiende: “Sé que respeté los protocolos”





Gian Piero Gasperini protagoniza una importante polémica a nivel mundial después de confesar que dirigió en la Champions League teniendo algunos síntomas del coronavirus. En ese partido jugó Duván Zapata y Luis Fernando Muriel estuvo junto a él en el banquillo de suplentes.

Ahora el DT se defendió de las críticas. Es que incluso Valencia CF, el equipo al que enfrentó Atalanta en dicho compromiso, lo acusó de poner en riesgo a muchas personas con el hecho de haber asistido al estadio de Mestalla en tales condiciones. Él mismo lo contó. Ahora volvió a hablar.

“Es una polémica que considero realmente muy insultante. Yo sé que respeté los protocolos”, declaró Gian Piero Gasperini en Sky Sport. “Volviendo atrás, imaginé que el momento en el que tuve alguna molestia fue el día del partido, pero nunca tuve ni fiebre ni problemas pulmonares (…). Cuando salimos de Bérgamo estaba bien, por lo que pienso que pasó en ese momento. Pero esta polémica es insultante y desagradable”, añadió.

Cabe recordar que él mismo, quien en Atalanta dirige a Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, contó en entrevista con la Gazzetta dello Sport lo siguiente: “En la víspera del partido en Valencia estuve mal. En la tarde antes del partido, todavía peor. No tenía buena cara en el banquillo (…). Las dos noches siguientes en Zingonia (centro de entrenamiento del Atalanta) casi no dormí. No tenía fiebre pero me sentía exhausto, como si tuviera 40 de fiebre”, explicó.

Ahora, luego de confirmar que sí contrajo el coronavirus y defenderse de las acusaciones, piensa en lo que viene. ¡Está dirigiendo a un equipo que ya está en cuartos de final de la Champions League! “Nuestras motivaciones son muy fuertes, pero el nivel siempre será más alto. Necesitamos mantener la posición que tenemos para llegar a la Liga de Campeones el próximo año. Debemos esperar que este maldito virus desaparezca y esperamos volver a una normalidad”.