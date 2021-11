Diego Valoyes, la crítica de Willington Ortiz y la defensa de su DT

Pasó el debut de Diego Valoyes en la Selección Colombia. Una opción que estaba inadvertida y por la que apostó Reinaldo Rueda. Lo que hizo en el tiempo en cancha no fue del agrado de algunos. Willington Ortiz, una de las leyendas de la Tricolor, fue uno de ellos.

En entrevista con Futbolred, el histórico viejo Willy opinó sobre su rendimiento. La crítica fue importante: “Diego Valoyes, se supone que es un jugador de categoría, pero no tiene categoría para jugar. No tiene personalidad, no puede ser que espere al defensa para hacer el remate”, fue lo que dijo el veterano goleador sobre el atacante de Talleres de Córdoba y la jugada del final del partido ante Paraguay en la que tuvo una oportunidad de marcar.

Falló y eso causó cierto disgusto con el atacante cartagenero de 25 años, con paso en el fútbol colombiano jugando para La Equidad. Fue su primer partido a nivel de Selección. Entró en un momento complicado de la Tricolor, sumando más de 400 minutos sin marcar. Él intentó cortar esa racha y tampoco pudo. Ahora vuelve al club en el que lleva 9 anotaciones en el año.

Allí su DT es el uruguayo Alexander Medina, quien este jueves habló en conferencia de prensa. Es que ya el viernes puede darse una nueva oportunidad de juego para Diego Valoyes. Más allá de su presencia en la cancha del Metropolitano el pasado martes, ahora hay partido de Talleres de Córdoba ante Vélez y él tiene posibilidades de jugar.

“Diego Valoyes viene de un viaje largo desde Colombia, pero no creo que tenga inconvenientes. Lo confirmaremos mañana”, fue lo primero que dijo el DT de Talleres. Y agregó: “Él ya está curtido en las críticas. Ya va a tener la posibilidad de hacer gol en su selección. Está muy contento y muy ilusionado por haber debutado. Llegó bien, con el cansancio lógico del viaje”.

Talleres de Córdoba sobre el debut de Diego Valoyes