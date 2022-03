Dibu Martínez confesó que buscó ayuda psicológica tras los penales vs. Colombia

El portero de la Selección Argentina recordó el momento más destacado de su carrera y contó la forma en la que afrontó esas emociones.

Ya pasó un buen tiempo desde aquella semifinal de la Copa América entre Argentina y Colombia, donde la ‘Tricolor’ quedó eliminada tras los cobros desde el punto penal gracias a una de las actuaciones individuales más destacadas de los últimos años, con Emiliano Martínez atajando 3 de los 5 cobros colombianos. El tema revivió y el guardameta contó lo que significó para él.

En una entrevista para Prime Video, el actual portero del Aston Villa reconoció que tras esa decisiva tanda, las cosas cambiaron totalmente para él. “En ese momento solo sentía que tenía que llorar. Lloré durante toda la Copa América, era como un niño, tenía muchas emociones. Me fui al vestuario y me encontré llorando solo y todos me decían ‘¿por qué estás llorando? Si estamos en la final’, pero es que yo solamente no aguantaba“.

Y añadió que incluso requirió apoyo profesional para dimensionar lo que estaba viviendo. “Después del partido, lo primero que hice fue llamar a mi psicóloga solo para calmarme. Pasé de tener 700 mil seguidores a 2.4 millones en un día. Miles de comentarios, entrevistas… Y yo no quería hacer nada, solamente era una semifinal, así que pasé horas hablando con mi psicóloga y entonces en la final con Brasil comencé el partido muy relajado, como si no estuviera jugando una final”, confesó.