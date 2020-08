Declaración de James Rodríguez sobre su paso por Bayern Múnich vuelve a ser noticia

Bayern Múnich se impuso 1-0 al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League 2019-20 y logró su sexto título en el torneo. Después de la consagración volvió a tomar trascendencia lo que dijo James Rodríguez de su etapa en dicho elenco.

Al jugador del Real Madrid lo criticaron por lo que declaró en la entrevista con Daniel Habif sobre su paso por el Gigante de Baviera, entre 2017 y 2019, equipo que intentó hacer uso de su opción de compra. Sin embargo, él decidió regresar al conjunto Merengue.

“Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular. Es un club en el que me querían mucho también. Vivir en esa ciudad no es algo fácil, es algo duro, porque es un frío con -20°”, afirmó el volante de la Selección Colombia.

“Eso para mí era… Había días que yo me iba a las 9:00 a.m. al trabajo, prendía el carro y la temperatura: -28. ‘¿Qué hago aquí, qué estoy haciendo aquí con -28°?’ Múnich es una ciudad que tiene mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo”, reconoció.

James Rodríguez habló de su tiempo en el Bayern Múnich, campeón de la Champions League 2019-20: