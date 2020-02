Hace 1 hora Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Así lo contó el periodista de FOX Sports, Martín Liberman, cuando se refería al buen momento de los colombianos en Boca Juniors.

Que Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Frank Fabra sean titulares en Boca Juniors tiene mucho que ver con Miguel Russo. El técnico conoce al jugador colombiano por su paso en Millonarios; además, es innegable su capacidad en el manejo de grupos.

Campuzano, por ejemplo, fue la gran figura de Boca Juniors en el último triunfo sobre el Atlético Tucumán. La mejora en el rendimiento se atribuye al DT, pero no es la única razón. Hay algo más, que tiene relación con los jugadores. No todos, pero sí había algunos que en su momento afectaron el buen convivir de los colombianos en Boca.

De acuerdo con el periodista de FOX Sports, Martín Liberman, “de Boca Juniors se fueron los que insultaban a los colombianos”. Esta versión tiene que ver porque en el equipo había ciertos comportamientos erróneos

“¿Sabés qué tiene ahora?”, se preguntaba Liberman en el programa deportivo de análisis.

Acto seguido, su respuesta y de paso la versión que tomó por sorpresa a más de uno porque se dirige a alguna mala relación entre algunos jugadores de Boca Juniors con los colombianos.

“Como no lo insultan los compañeros… se fueron los insultadores (…) Boca tenía uno que era bravo”, aseguró Martín Liberman. Al respecto, López agregó que los colombianos hablaron también con el cuerpo técnico para hacerles saber sobre esta situación.

“Ya Tévez no los insulta. Wanchope. Ellos los insultaban y no los dejaban crecer”, dijo Liberman para justificar esta versión de Jorman Campuzano, 100% apoderado del puesto, pidiendo el balón y “diciendo hacia dónde tiene que ir la pelota. Algo cambió y ya no hay brotes internos”.

