Daniela Cortés: “Sebastián Villa llamó a personas que trabajan con bandas delincuenciales”





Hace 6 horas Por Juliana Sosa Góngora Por

Daniela Cortés denunció por violencia de género a Sebastián Villa y la causa judicial avanza en Argentina. La expareja del jugador de Boca Juniors concedió una entrevista a Semana noticias con Vicky Dávila, en la que se ratificó en su versión de que sí estuvo en embarazo y expuso fotos y audios del extremo de la Selección Colombia que lo comprobarían.

Su motivo para hacer públicas las acusaciones: “Se dio porque no podía permitir más violencia, que se metiera con mi familia amenazando y amedrentándome no solamente a mí, sino a todo mi grupo familiar, metiéndose con lo más preciado que es mi hija. El día 27 de abril, Sebastián llamó a personas que trabajan con bandas delincuenciales y ese fue uno de los videos que subí a redes sociales. Por eso no podía seguir callando, porque estoy en otro país y desde acá no puedo cuidar a mi familia”.

Mensaje a quienes tildan de falsas sus declaraciones: “A esas personas lo que les puedo decir es que lo único que valen son las pruebas. Sebastián habla, en cada declaración inventa una cosa nueva, poniendo todo a su favor, pero yo hablo con la verdad y con pruebas. Las opiniones no importan, es a lo que menos le presto atención y por algo lo llevé a un tema jurídico y legal”.

Rol de Juan Fernando Quintero: “Ellos son representados por la misma empresa y son muy allegados todos los colombianos en Buenos Aires. El único papel que jugó ese día fue que los empresarios le dijeron a Sebastián que iban a conseguirle un apartamento al que se iba a mudar solo. Resultó siendo falso y se fue para la casa de Quintero. Me di cuenta porque recibí la llamada de él diciendo que Sebastián estaba allá y que iba a venir a la casa a sacar el pasaporte”.

Daniela Cortés charló en exclusiva con Semana TV y aseguró que perdona a Sebastián Villa: