Cucho Hernández en Getafe: “Voy a dejar la vida”

Arrancó la tercera experiencia del Cucho Hernández en el fútbol español. Luego de jugar con Huesca y Mallorca, es nuevo atacante del Getafe. Allí fue presentado junto al turco Enes Ünal.

Son dos fichajes importantes que ilusionan a la afición del Getafe. El turco llega procedente de Real Valladolid y tras jugar también en Villarreal y Levante. El Cucho Hernández lo hace luego de ser parte de la ilusión de Real Mallorca de mantener la categoría. Allí sufrió su segundo descenso en España.

Lo que viene para él es un reto diferente. Pasará de jugar en equipo que pelean por mantenerse en Primera División a uno cuyo objetivo es meterse en competencias internacionales. Viene de una temporada en la que compitió en la Europa League. Ahora buscará lo mismo.

Palabras del Cucho Hernández en su presentación

“He venido a un gran club que ha ido escalando, para un jugador es casi imposible rechazar esta oportunidad. Vengo aquí con una familia. Solamente quiero aportar en lo grupal, hacer el máximo esfuerzo. Es un club que lucha hasta el último minuto. A partir de ahí llegarán los goles, aunque es secundario”, empezó diciendo el atacante colombiano.

A los 21 años iniciará una nueva experiencia en Europa. “Estamos en unos días decisivos. Al recibir la llamada del Getafe no tuve dudas en venir aquí, no solamente como club, si no el interés que tuvo en mí. Eso hizo que viniera, estoy muy feliz de poder estar aquí”, dijo el futbolista de la Selección Colombia y con pasado en Deportivo Pereira y América de Cali.

Más del Cucho Hernández sobre el nuevo reto de su carrera

“Enes Ünal y yo podemos entrar muy bien en el equipo. Somos jugadores agresivos. Acá los delanteros han puesto el listón muy alto. Además de experiencia hay mucha calidad en esta plantilla. Para jugar hay que esforzarse bastante”.

Lo buscará en una nueva cesión en su carrera. Desde que Watford compró sus derechos deportivos (2017), ya estuvo en condición de préstamo en América de Cali, Huesca y Mallorca. El equipo inglés todavía no lo tuvo en su plantilla. “Tengo ilusión de estar en un proyecto que sepas que puedes estar varios años. Con esta situación tengo que salir cedido. Ahora mismo pertenezco al Watford pero en mi mente pertenezco al Getafe, me voy a dejar la vida”.