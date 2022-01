Cuadrado, entre los defensores con más goles en el siglo 21

El jugador de la Juventus y Selección Colombia viene en un gran nivel deportivo, ahora se encuentra entre los defensas con más goles en el siglo 21.

Para nadie es un secreto que Juan Guillermo Cuadrado es de los colombianos más vigentes y regulares en el fútbol europeo. El jugador antioqueño que surgió del Deportivo Independiente Medellín se ha caracterizado por ser de los jugadores clave en la Juventus de Turín, hasta ya llego a ser capitán en un partido por Serie A.

Juan Guillermo Cuadrado scores his first goal of 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ with this free kick! pic.twitter.com/qan9qNvtMQ

Han sido tantos años de gran desarrollo futbolístico para el que se ha mantenido en un nivel regular, siendo determinando para ambos equipos. Ahora, tras ese arduo trabajo realizado, se le ha reconocido el ser uno de los defensas más goleadores en el presente siglo.

Esto es un reconocimiento importante al trabajo que ha hecho Cuadrado en tantos años por fuera, desde que salió del fútbol colombiano. Con 332 partidos suma 42 goles, dejándolo en la cuarta posición del ranking de los defensas más goleadores. En esta lista también aparecen nombres importantes, como el de Sergio Ramos, Ashley Young, Roberto Carlos, Kolarov, Van Buyten y el que recientemente fue superado por el colombiano, el inglés Jhon Terry, mítico ex central del Chelsea FC.

So gradually, Young and Cuadrado are now defenders. Life! When they take ur dream to make ur wish happen 😪🤦🏻‍♂️ https://t.co/lWpGLMyg21

— chonince (@chonince1) January 25, 2022