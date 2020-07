El otro colombiano al que dirigió Zidane en Real Madrid: “Daba gusto ir a entrenar”

Juan José Narváez compartió con James Rodríguez y Zinedine Zidane entre 2014 y 2015 cuando hizo parte de Real Madrid Castilla y tuvo algunos entrenamientos con el equipo principal.

Era la culminación de un proceso formativo que inició en 2012 cuando arribó a España siendo menor de edad y tras ser fichado de Deportivo Pasto. Al pasar a ser futbolista del Real Madrid Castilla, empezó a contar con Zinedine Zidane como DT y del francés solo tiene muy buenos recuerdos.

La experiencia de Juan José Narváez con el DT francés fue totalmente positiva, según lo contó en ESPN Nexo. Se distancia de lo que sucede en el caso de James Rodríguez, quien ya recurrió a decirle a Zinedine Zidane que no lo convoque a un partido.

Lo que dijo Juan José Narváez sobre Zinedine Zidane

“Cuando llegué a Real Madrid tuve una semana de prueba y él fue uno de los que daba el visto bueno para que me pudiera incorporar. Tuve la suerte de tenerlo y tanto como persona como entrenador, me demostró que se ha merecido todo el respeto que le han dado. Daba gusto ir a entrenar, hacía sentir valioso al jugador. En todos los entrenamientos se aprendían cosas. Es una de las personas que más me ha aportado”, comentó el atacante pastuso.

Y agregó: “Zinedine Zidane es un entrenador cercano. Le gusta hablar con los jugadores, mantener cercanía. A mí me parece buen entrenador, buena persona. Él estuvo ahí ayudándome y le tengo un agradecimiento enorme. Con la situación de James Rodríguez poco tengo que decir porque desconozco lo que se vive en el vestuario. Nosotros podemos opinar pero son ellos los que viven las situación desde adentro”, señaló.

Juan José Narváez, la salida de Real Madrid y su presente

Luego de pasar por Real Madrid Castilla (4 goles) y de entrenar con el equipo profesional que tenía a James Rodríguez, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, entre otros, la carrera del colombiano tomó otro rumbo.

Real Betis compró sus derechos deportivos. Jugó con ellos en 2016-17 y después ha pasado por equipos del ascenso. Estuvo en Córdoba CF, UD Almería y ahora hace parte de Las Palmas con el que lleva 7 goles en 27 partidos de la Segunda División.