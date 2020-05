Así va el caso Dayro Moreno tras el accidente: No hay imputación de cargos





Hace 10 horas Por Guillermo Puerto Por

Según información del diario Mundo Deportivo de La Voz en Argentina, el accidente en el que estuvo Dayro Moreno el fin de semana en Córdoba, no le produjo imputaciones y la muchacha que sufrió las lesiones no instará acción penal a la Justicia.

¿Qué fue lo que pasó? En la noche del domingo 24 de mayo se presentó un accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Armada Argentina y Esquel, en el sur de Córdoba. Allí chocó una camioneta negra con una motocicleta. Dayro Moreno iba en la primera de ellas, pero no era el conductor.

Lo que se pudo establecer es que quien conducía era el venezolano Óscar Huerto Bustos (33 años), amigo del futbolista colombiano. En el auto, además, iba una mujer, según informaron fuentes policiales. El automóvil colisionó, causándole heridas a una joven de 23 años que perdió el equilibrio y cayó al piso.

“La joven sufrió algunas contusiones y fue asistida. Desde la Policía se informó que tras revisar el rodado de gran porte se encontraron algunas bebidas alcohólicas. Fuentes de la Justicia informaron que como Dayro Moreno no habría conducido el vehículo, no le cabrían responsabilidades y por eso no sufrió imputación. Además la camioneta está a nombre de otra persona y la mujer que está repuesta de las heridas no instará acción penal a la Justicia”, dice La Voz.

Lo que resta es realizar algunas diligencias para establecer si Dayro Moreno violó las restricciones de circulación que imponen la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Si eso ocurriera, se enviarán los antecedentes a la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes) para que establezca si le cabe imputación al futbolista colombiano.