Carlos Antonio Vélez: de revelar cifras de futbolistas de la Selección, a la respuesta a Falcao

La situación de la Selección Colombia en la Eliminatoria sigue dando de qué hablar para Carlos Antonio Vélez. ¡Ahora hizo esta revelación sobre los jugadores!

En su espacio del programa Planeta Fútbol en Antena 2 (RCN Radio) se dedicó a hablar del tema en profundidad. Opinó sobre las declaraciones de Falcao tras el partido (“el entrenador quería que mantuviéramos el cero, que pasaran los minutos y nos tomáramos más confianza”) y optó por revelar algunas cifras de los futbolistas que acuden convocados a la Selección Colombia.

Las palabras de Carlos Antonio Vélez sobre la Selección Colombia

Opinión de las declaraciones de Falcao: “(…). Son estilos. Ahí está lo que dijo Falcao: “El entrenador nos mandó a que defendiéramos el cero y que entonces en algún momento… si eso lo hacen un montón de equipos. ¿No lo hizo Perú en Barranquilla? Y ganó. Lo que pasa es que tuvo actitud, Falcao, y ustedes no la tuvieron en Buenos Aires. Más bien ese empate nos hubiera caído fenomenal. Con lo que les dijo el técnico se hubiera empatado si ustedes hubieran tenido actitud. Pero como eso es tribunero, un mensaje para la tribuna, entonces todo el mundo feliz. Ustedes lo tiran en cana y ya está. Ustedes se salvan y se lavan las manos como lo hicieron en el caso de Queiroz. Él ahora está ganando y ustedes están perdiendo. Al fin y al cabo ustedes se largan y nos dejan el problema aquí”.

La revelación sobre las cifras de la Selección Colombia: “Me puse a mirar y qué pesar estos tipos. Sufren mucho viniendo a la Selección. Les dan de viáticos cada día 2 millones de pesos. Ganan un partido como contra Chile, les duplicaron el premio y se llevaron 40 millones cada uno. De visitante suben los viáticos y son 2 millones 800 por día, limpiecitos. Les dan por ganar un partido 28 millones y hasta les doblan, porque la Federación les ha doblado. Y si empatan, 16 melones. Muy sacrificados. Sufren mucho. Vienen en ejecutiva, hotel cinco estrellas, transporte, pasan por migración como los diplomáticos, sangre azul. Tienen médico de cabecera. Comida a través de dietista porque no comen lo que nosotros comemos. Tienen a la familia en el hotel porque hay dos torres, una para los jugadores y otra para sus familias. Tienen 50 entradas por partido. No sí, de pronto hasta tienen razón. Se vienen a sacrificar cuando vienen aquí. Bueno, no vengan, aquí hay. Apelamos a la clase obrera. Muchos de ustedes cumplieron el ciclo, muchas gracias. Hay que hacer una campaña para que le hagan una estatua, aunque no sé por qué porque no han ganado nada”.