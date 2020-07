Carlo Ancelotti: “Creo que Yerry Mina estará fuera el resto de la temporada”

La visita del Everton FC al Wolverhampton Wanderers, en la fecha 35 de la Premier League 2019-20, dejó varias malas noticias para los Blues: además de la derrota 3-0, perdieron a Yerry Mina por una molestia física que le permitió disputar únicamente 30 minutos del encuentro.

Después de ese compromiso, el director técnico Carlo Ancelotti declaró que el defensor de la Selección Colombia “lamentablemente tiene un problema muscular. Cuando solo tienes 2 días, el jugador no se recupera de la manera adecuada”, manifestó el orientador.

Este sábado, el timonel se refirió a la actualidad del plantel de los Toffees para los dos duelos que restan. Cuando le preguntaron específicamente por el zaguero Cafetero, Mason Holgate y Fabian Delph, confirmó que no actuarán más en la presente campaña.

“Creo que los tres estarán fuera por el resto de la temporada. Quedan solo 10 días y no podrán recuperarse. Cuando el jugador tiene una lesión, te sientes decepcionado. Desafortunadamente puede pasar y más en este último tiempo que hemos tenido tantos partidos”, afirmó el DT.

🤕 l @MrAncelotti has confirmed Mason Holgate, Yerry Mina and Fabian Delph will miss the rest of the @premierleague season…#EFC 🔵 pic.twitter.com/Sa8kJsxxgi

— Everton (@Everton) July 18, 2020