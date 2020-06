Cambio total en los planes de Besiktas con Álvaro Montero

Estuvo cerca de ficharlo. Esa era la intención. Hubo negociaciones para que Álvaro Montero, el arquero de Deportes Tolima, pasara a Besiktas. Todo se cayó. Según nueva información del Diario Marca, la transferencia no se hará.

“Hay una novedad definitiva con el tema de Álvaro Montero: el Besiktas ha desistido de su contratación y le cierra la puerta por el momento al portero colombiano, que estaba muy cerca de ir al club turco”, informó el diario en su edición colombiana este 15 de junio.

Se trata de una posibilidad en la que mucho se trabajó, sobre todo con el agente Ayhan Yesilbas. Él llegó hablar de acuerdos previos para que todo se diera. La intención de Besiktas era tener en Álvaro Montero al segundo arquero colombiano de su historia tras el paso de Óscar Córdoba.

A final de cuentas no se hizo en su momento y ahora se sabe que no se hará. “La negociación se cayó del todo y, por lo menos para este período de transferencias, Álvaro Montero no interesa más al club de la Superliga de Turquía”, agrega Diario Marca sobre la información al respecto.

¿Qué pasó? No hubo acuerdo económico y las cifras con las que se intentó arreglar no fueron suficientes. No habrá más ofertas. El cuadro turco evitará hacer inversiones importantes en la época del coronavirus. De momento, desiste de la idea de tener a Álvaro Montero como reemplazo de Loris Karius. El arquero colombiano sigue vinculado a Deportes Tolima.

