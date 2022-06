¿Barranquilla dejará de ser la sede de la Selección Colombia?

Néstor Lorenzo, nuevo entrenador de la Selección Colombia, se refirió a Barranquilla, tras una inquietud planteada en la conferencia de prensa con motivo de su presentación.

El nuevo ciclo en la Selección ya comenzó. Néstor Lorenzo, recordado por haber estado en el cuerpo técnico de José Pékerman, ahora es la voz de mando principal en la Tricolor.

Breve en sus apreciaciones, no tuvo reparo en reconocer qué piensa hoy de Barranquilla, como la sede de la Selección para este nuevo proceso. Dado que al equipo no le fue bien en las anteriores clasificatorias: ¿analizará un eventual cambio de sede?

“La verdad es que no hemos discutido el cambio de sede. Me sentí cómodo con la sede en Barranquilla porque había una energía especial”, afirmó el entrenador, quien tampoco desconoce las posibles ventajas que pueda tener si compite en la altura, toda vez que viene de dirigir a un club (Melgar de Perú) radicado en una ciudad con altitud.

“En cuanto a la altura, no es que haga una diferencia grande en el momento de hoy. Nosotros jugamos también con Melgar en Lima, cuando el campeonato estaba descentralizado. Barranquilla nos ha acogido de la mejor manera y no lo he evaluado todavía un cambio”, dijo.

Por sus palabras, quizás aún no esté del todo convencido en plantearse un cambio de sede, al menos en el corto plazo.