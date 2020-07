Se cerró una temporada en la que Jackson Martínez hizo parte del equipo de Portimonense que cayó a Segunda División. Tras el juego habló el colombiano y dejó la duda sobre su continuidad tanto en el equipo como en el fútbol.

Una de las grandes figuras de Portimonense es Jackson Martínez. Es un futbolista de Selección, goleador en Portugal con FC Porto, con presencia en Champions League, paso por Atlético de Madrid, participación en una Copa del Mundo, etc. Hoy le tocó sufrir una campaña con descenso incluido.

La prensa en Portugal lo contactó. En declaraciones a Sport TV el delantero colombiano contó su pensamiento y dejó abierta la posibilidad del retiro del fútbol. Tiene 33 años y una situación muy difícil generada por una grave lesión de tobillo que sufrió jugando con la Selección Colombia.

Las declaraciones de Jackson Martínez

“¿Fue mi último partido? Todavía no tengo una decisión tomada al 100%, pero es algo que he estado contemplando durante un año. Lo veremos en los próximos días”, fue lo primero que dijo el atacante que cerró la temporada con 3 goles.

“Ya veremos si puedo seguir jugando. Si no, también lo haré saber. Seguir jugando es un riesgo para mí. No puedo darle al fútbol lo que quiero, pero sigo pensando que todavía tengo el esfuerzo, la voluntad, que puede no ser suficiente. Mi situación de salud complica poder dar más, pero tengo que encajar en las ideas y tomar la mejor decisión para mí, mi salud y mi familia”, agregó.

Jackson Martínez no aclaró lo que pasará si decide continuar. Acaba de descender con Portimonense y sobre eso dijo: “Deseo que el club regrese pronto a la Liga porque tiene estructura para ello (…) Esto es responsabilidad nuestra, por la primera vuelta. El regreso fue excelente, pero no nos dio para conseguir el objetivo”, concluyó.

¿Qué lesión sufrió Jackson Martínez?

Se dio en el camino a Rusia 2018. En el único partido de la Eliminatoria en el que Jackson Martínez jugó, salió lastimado. Fue en noviembre de 2015 en Chile. Ese día disputó 85 minutos del definitivo 1-1. Sufrió un golpe en uno de sus tobillos y salió reemplazado por Felipe Pardo. Con el paso del tiempo se le descubrió un espolón en la zona. ¡Lo operaron 3 veces y estuvo 2 años sin jugar!

“La lesión que yo tuve no creo que haya sido con alguna intención. Yo no dudo de los doctores. Mientras estuve en la Selección Colombia tuve buena comunicación. Lo que sí creo es que se dio un diagnóstico un poco acelerado de una lesión que era mucho más grave y en China, en un partido, se agravó más. Esa fue la lesión que me alejó del todo de las canchas. Cada tiempo tuvo su lugar y ahora pensar en lo que pasó no vale la pena”, dice.