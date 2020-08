Pasó en su primera salida al exterior. James Rodríguez llegó a Argentina para jugar con Banfield teniendo 17 años y ahí estuvo cerca de abandonar el fútbol. Lo contó en entrevista con Daniel Habif.

Para ese momento de su carrera ya contaba con un par de experiencias en el fútbol profesional. Descendió y ascendió con Envigado. Rápidamente llamó la atención del fútbol del exterior. Argentina fue el destino del hoy jugador de la Selección Colombia. Llegó a un equipo que no era de los más importantes y que en más de 100 años de vida no había ganado un título de Primera División.

Cuando llegó, James Rodríguez pasó difíciles momentos. Vivió solo y hubo ratos en los que pensó en no continuar con su carrera profesional. Recién empezaba pero las dificultades de ese instante lo llevaron a pensar en eso.

Así se lo contó James Rodríguez a Daniel Habif

“En los primeros meses en Banfield dije: Me voy. Llevaba 2 meses y el padrastro me dijo que me quedara, que tuviera paciencia, tranquilidad y mira (…) Hay gente que te critica porque tienes contratos altos y cosas, pero no saben por lo que uno tuvo que pasar. Cuando cuentas esto es más fácil, pero ve y vívelo”, respondió.

Daniel Habif le había preguntado por el momento más difícil de su carrera y si había llegado a pensar en dejarlo todo. El inicio de su experiencia en Banfield fue el recuerdo que surgió en aquel instante. Eso fue en 2008. Un par de años después hizo parte del equipo histórico que le dio el primer título de su historia al club argentino.

Más de los momentos difíciles de James Rodríguez en Banfield

“Fue bastante duro, tenía días que lloraba solo. No tenía casi plata para poder llamar. Fueron casi seis meses así, fue algo duro. Ya cuando vieron que jugaba bien, me hicieron un contrato más importante y tenía con qué llamar a mi madre. Yo vivía solo en un apartamento. Después alquilé una casa y pude traer a mi madre”.

Eso fue clave. Tanto las palabras de su padrastro, como su esfuerzo y el arribo de su mamá para acompañarlo en aquel momento, hicieron que James Rodríguez dejara de lado la idea de rendirse y abandonar el fútbol. Se quedó y muy pronto se convirtió en uno de los futbolistas colombianos más importantes de la historia.