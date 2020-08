Ahora que está encaminada la negociación para que James Rodríguez llegue al Everton, vale recordar lo que ha dicho el DT Carlo Ancelotti sobre él y la opción de volver a dirigir al colombiano.

Sería la tercera vez. Lo hizo en Real Madrid y Bayern Múnich. En ambos clubes fue el DT italiano el que lo recibió. Cuando coincidieron en España fue por decisión de Florentino Pérez, algo que no incomodó a Carlo Ancelotti. Él lo recibió y lo potenció. En Alemania el reencuentro sí se dio por su pedido.

Ahora sería lo mismo en Inglaterra. La llegada de James Rodríguez a Everton se daría por el pedido del DT italiano. Él dice necesitarlo. Así lo ha pedido y ahora parece saber que puede tenerlo, algo que hace un mes era distinto. En ese momento la respuesta de Carlo Ancelotti no era nada optimista en ese aspecto.

Lo último que dijo Carlo Ancelotti sobre James Rodríguez

En julio de 2020, ya con rumores andando sobre la posibilidad de la llegada del colombiano al equipo de la Premier League, el DT italiano fue consultado por la prensa local. Y al hablar del tema del hombre de la Selección Colombia tuvo esta respuesta:

“¿James Rodríguez? Me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid me siguió a Múnich. Luego me siguió como un rumor a Napoli y ahora me está siguiendo a Everton, también como un rumor (…). Tengo que ser honesto. Me gusta mucho, pero él es un jugador del Real Madrid y creo que seguirá siéndolo”, dijo.

Más de Carlo Ancelotti sobre James Rodríguez…

Eso que dijo hace un mes, más allá de haber cambiado por las posibilidades del mercado de fichajes, tiene que ver con el pensamiento que tiene el DT sobre las cualidades futbolísticas que tiene el jugador. Más de una vez lo dijo también públicamente.

Por ejemplo, en su libro “Liderazgo Tranquilo”, escribió: “La gente piensa que puse a James Rodríguez porque el Presidente había invertido mucho dinero en él después de la Copa del Mundo, pero a mí no me influyó ese asunto. El dinero no importa una vez que el jugador está en el club; yo lo quería en la banda por sus cualidades futbolísticas. Es un trabajador abnegado y nada egoísta: un auténtico profesional”.