Alexandre Guimaraes habló: Selección Colombia y propuestas en el FPC

Alexandre Guimaraes es uno de los técnicos del exterior más recordados en el fútbol colombiano. Sin embargo, su último paso por Atlético Nacional no fue el mejor.

No obstante, en el 2019 fue campeón con América de Cali, equipo con el que terminó la sequía de 11 años sin títulos, razón por lo que el fútbol colombiano es una liga que no pierde de vista y no le cierra las puertas a un regreso.

Precisamente, en las últimas horas habló sobre Reinaldo Rueda, Selección Colombia y propuestas para regresar a dirigir en la Liga BetPlay. Lo hizo para ‘Gol Caracol’.

“El fútbol a veces tiene estas cuestiones incomprensibles, por más explicaciones que se intenten dar, uno no encuentra razones. Me parece que el cuerpo técnico ha probado funcionamientos, modelos, pero una selección con tanto poderío ofensivo no ha podido. Son de las cosas inexplicables que suceden en el fútbol”, inició hablando sobre la ‘Tricolor’.

Y agregó que “el entrenador es el que más debe creer y convencerse que hay posibilidades. Sí son más difíciles las opciones, pero mientras haya matemática de por medio, ahí está. El fútbol es así en el sentido que ganan el próximo partido y todo puede cambiar en el término emocional, ojalá eso pueda pasar con Colombia”.

Sobre si le gustaría ser DT de Colombia, el estratega brasilero dijo que “yo siempre he sido súper respetuoso con todos los colegas. A Reinaldo se le debe apoyar, falta este último tramo y todo el mundo debe estar apoyando para que ellos puedan salir adelante. No hay que hablar de eso”.

Finalmente habló sobre su posible regreso a la Liga BetPlay. “He estado cerca de algunas opciones de trabajo que me interesan, como digo yo, estas veces las bolas han pegado en el palo y no han entrado. Yo sigo viendo fútbol y como he estado en varios lugares, tengo que estar al tanto. Claro, si llega una oportunidad de Colombia, bienvenida sea”.