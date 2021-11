A Rincón tampoco le gustó el gesto de James con Redín

Quienes estuvieron en el estadio Metropolitano pudieron percatarse de una imagen de James Rodríguez que no se vio en la transmisión de TV. Fue su reacción al momento de salir sustituido.

De eso el primero que habló en medios de comunicación fue Carlos Antonio Vélez. “No me gustó el gesto de James cuando fue reemplazado. Salió, no fue donde Reinaldo Rueda sino que caminó directo (nosotros estábamos justo ahí, lo vimos ahí abajo). Se le acercó Bernardo Redín (Asistente Técnico) a saludarlo y él le bajó la mano. Admito que un jugador cualquiera salga caliente. Él quería hacer otras cosas, no se pudo, pero el que manda, manda aunque mande mal. El señor Redín es autoridad y tiene que respetarlo. Creo que eso no está bien y no habla bien del principio de autoridad de la Selección Colombia. Nada más”, dijo Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol.

Al día siguiente fue el turno de Freddy Rincón. Siendo panelista en el programa El VBAR (Caracol Radio), el exjugador de la Tricolor también habló de esa situación que se evidenció en el estadio con el 10 de la Selección Colombia.

“Hubo algo muy maluco: lo que hizo James con Redín. Son cosas en las que se necesita un técnico más enérgico para ponerle un basta a esa clase actitudes porque si no eso se vuelve la casa de la Madre Johana, como dicen en Brasil. Todo mundo hace lo que quiere y nadie le puede decir nada”, fue lo primero que dijo al respecto.

Y agregó: “Redín es una madre. Es un man demasiado bueno. Le estiró la mano y James como que le dio con desprecio, como del que no quiere salir. A nadie le gusta salir y está bien que no le guste, pero pues de ahí para allá quién tiene la culpa. Que hable con el técnico y le ponga las cosas claras, pero que no se la juegue con un man que no tiene nada que ver en eso”.

Lo que dijo Freddy Rincón de James Rodríguez y Bernardo Redín