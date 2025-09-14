Robert Lewandowski sigue escribiendo con letras mayúsculas su nombre en la historia del FC Barcelona. El delantero polaco alcanzó los 150 partidos oficiales con la camiseta azulgrana y lo celebró a su manera: marcando un doblete de golazos en LaLiga ante el Valencia.

Más allá de la efeméride, sus números impresionan. Desde que llegó al Camp Nou en 2022, suma 103 goles, 20 asistencias y 5 títulos. Una estadística que lo consolida como uno de los fichajes más determinantes de la era reciente del club y como el líder indiscutible del ataque culé.

Los números de Lewandowski en el Barcelona

En 150 partidos oficiales, el polaco ha firmado registros de élite:

103 goles en todas las competiciones.

en todas las competiciones. 20 asistencias a sus compañeros.

a sus compañeros. 5 títulos conquistados: 2 Ligas, 2 Supercopas de España y 1 Copa del Rey.

Con un promedio de 0,65 goles por partido, mantiene la eficacia que lo convirtió en leyenda en el Bayern Múnich y lo posiciona entre los delanteros más letales de Europa en la última década.

El doblete de Lewandowski ante el Valencia

El partido contra el Valencia quedará marcado como una fecha especial en su carrera culé. En su encuentro número 150, Lewandowski anotó dos golazos que confirmaron su vigencia y su capacidad de decidir partidos importantes.

Su doblete no solo selló la victoria liguera por un aplastante 6-0, sino que también lo impulsó en la tabla de goleadores de la temporada, reforzando su estatus como máximo referente ofensivo del equipo de Hansi Flick.

Los títulos que Lewandowski ya ganó con el Barça

Desde su llegada en el verano de 2022, el polaco ha sido protagonista en cada conquista del club:

LaLiga 2022-23 : campeón y máximo goleador del torneo.

: campeón y máximo goleador del torneo. Supercopa de España 2023 , con gol en la final ante el Real Madrid.

, con gol en la final ante el Real Madrid. LaLiga 2024-25 , donde volvió a liderar la delantera.

, donde volvió a liderar la delantera. Supercopa de España 2024 , con otro papel decisivo en la definición.

, con otro papel decisivo en la definición. Copa del Rey 2025, sumando un título que le faltaba en su palmarés azulgrana.

Cinco trofeos en tres temporadas que confirman su impacto inmediato en el proyecto culé.

El aporte de Lewandowski más allá de los goles

Lewandowski no solo aporta cifras goleadoras, también es un líder en el vestuario. Su experiencia sirve de guía para jóvenes como Lamine Yamal, Gavi y Fermín López, quienes lo ven como un ejemplo de disciplina y profesionalismo.

Además, su capacidad para asociarse en ataque ha quedado reflejada en sus 20 asistencias, que muestran su faceta colectiva y su importancia en el engranaje ofensivo del equipo.

La vigencia del polaco en la élite del fútbol español

A sus 36 años, Robert Lewandowski sigue compitiendo al más alto nivel. Su preparación física, su instinto en el área y su ambición constante lo mantienen como una pieza esencial en el Barcelona y como uno de los delanteros más respetados del fútbol mundial.

Alcanzar los 150 partidos, superar la barrera de los 100 goles y mantener la regularidad son hitos que confirman que su fichaje fue una de las decisiones más acertadas del club en la era post-Messi.

Lo que significa Lewandowski para el Barcelona

El polaco se ha convertido en mucho más que un goleador. Es la cara visible del ataque culé, un líder que combina experiencia y resultados, y un jugador que ha sabido responder en los momentos clave.

Su historia con el Barça aún tiene capítulos por escribir, pero sus 150 partidos, 103 goles, 20 asistencias y 5 títulos ya lo colocan en un lugar privilegiado dentro de la historia reciente del club.