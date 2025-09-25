El Fútbol Club Barcelona tendrá un partido de cuidado esta noche en el histórico estadio Carlos Tartiere de Oviedo, donde enfrentará al Real Oviedo por la jornada 6 de LaLiga 2025. El cuadro local está en zona de descenso y no regalará nada cuando reciba al actual campeón. Los culés, además, están obligados a ganar para no perderle paso al Real Madrid, líder del campeonato con 18 puntos en seis partidos. Si el Barça consigue las tres unidades, quedará a solo dos de los blancos.

Oviedo vs Barcelona: horarios, canales y streaming para ver HOY

España: 9:30 p.m. | DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y Movistar Plus

9:30 p.m. | DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y Movistar Plus Colombia: 2:30 p.m. | DIRECTV y DGO

2:30 p.m. | DIRECTV y DGO Argentina: 2:30 p.m. | DIRECTV y DGO

2:30 p.m. | DIRECTV y DGO México: 1:30 p.m. | Sky Sports e Izzi

1:30 p.m. | Sky Sports e Izzi Estados Unidos: 2:30 p.m. | ESPN+ y fuboTV

Oviedo recibe al campeón de España después de 24 años

El Real Oviedo y el Barcelona volverán a enfrentarse en la máxima categoría 24 años después de su último cruce. Aquella vez, el Barça ganó 2-3 en enero de 2001 con Radomir Antic en el banquillo local y Llorenç Serra Ferrer al frente de los culés.

Hoy, el cuadro azulón busca sumar puntos para salir de los últimos lugares, mientras que el equipo de Hansi Flick parte como gran favorito, con cuatro victorias en cinco partidos. El Barça quiere su quinta alegría en el campeonato para seguir al acecho del líder.

Preocupaciones en Barcelona: bajas y regresos

Las lesiones han marcado el inicio de temporada del Barcelona. Gavi fue intervenido del menisco y estará fuera entre cuatro y cinco meses, mientras que Fermín López se perderá varias semanas de acción.

Por otra parte, Lamine Yamal acaricia su regreso tras superar una pubalgia. El joven extremo volvería este fin de semana ante la Real Sociedad y llegaría a punto para el duelo de Champions frente al París Saint-Germain.

El DT Flick destacó que, pese al duro golpe de la lesión de Gavi, confía en su recuperación: “Su corazón, su actitud y su mentalidad son de primer nivel. Tiene todo para regresar más fuerte”.

Alineaciones probables Real Oviedo vs Barcelona

Real Oviedo:

Aarón Escandell; Lucas, Dani Calvo, Carmo, Rahim; Sibo, Dendoncker; Hassan, Cazorla, Ilyas Chaira; Rondón.

Entrenador: Veljko Paunović



FC Barcelona:

Joan García; Kounde, Eric, Araujo, Gerard Martín; Pedri, Frenkie de Jong; Raphinha, Olmo, Rashford; Ferran o Lewandowski.

Entrenador: Hansi Flick

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz

Estadio: Carlos Tartiere (Oviedo).