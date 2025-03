En la antesala del esperado derbi madrileño en los octavos de final de la Champions League, Vinicius Jr. se encuentra en el centro de atención no solo por su desempeño en el campo, sino también por las negociaciones para su renovación con Real Madrid. El jugador, cuyo contrato actual finaliza en 2027, ha expresado su deseo de continuar en el club blanco, pero busca una mejora salarial acorde a su rendimiento y al mercado actual.​

Según información del Diario AS, Real Madrid ha iniciado conversaciones con los representantes de Vinicius para discutir los términos de una posible extensión de contrato. Aunque ambas partes muestran disposición para llegar a un acuerdo, el aspecto económico es crucial, especialmente considerando las ofertas multimillonarias que el jugador ha recibido de otras ligas.​

La oferta de Arabia Saudita y la respuesta de Vinicius

Una de las propuestas más destacadas proviene de Arabia Saudita, donde se le ofrece a Vinicius un contrato de 1.000 millones de euros por cinco temporadas. A pesar de la magnitud de esta oferta, el brasileño ha manifestado su intención de permanecer en el Real Madrid, siempre que se reconozca su valor en el equipo. Este compromiso con el club madrileño refleja su deseo de seguir haciendo historia en Europa y consolidarse como uno de los referentes del fútbol mundial.​

La escala salarial de Real Madrid y la posición de Vinicius

Actualmente, Vinicius percibe un salario promedio de 15 millones de euros netos por temporada, según su contrato firmado en 2022. Este acuerdo, de carácter progresivo, le ha permitido incrementar sus ingresos anualmente. Sin embargo, el jugador considera que su rendimiento y las circunstancias del mercado justifican una revisión de su salario. Aspira a un aumento de cinco millones de euros por temporada, lo que lo situaría en una posición destacada dentro de la escala salarial del club.​

Real Madrid enfrenta el desafío de equilibrar las remuneraciones de sus principales figuras. Con la reciente incorporación de Kylian Mbappé, quien también percibe 15 millones de euros netos por temporada, y la destacada actuación de Jude Bellingham, el club debe gestionar cuidadosamente su estructura salarial para mantener la armonía en el vestuario y cumplir con las expectativas de sus estrellas.

Declaraciones de Vinicius sobre su renovación con Real Madrid

En una rueda de prensa previa al partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, Vinicius expresó su tranquilidad respecto a las negociaciones y su deseo de renovar pronto con Real Madrid. “Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá pueda renovarlo cuanto antes porque estoy feliz aquí. Toda la gente me ama y me quiere mucho. Yo no podría estar en un sitio mejor que aquí”.

El delantero destacó su satisfacción con su trayectoria en el club y su intención de seguir contribuyendo al éxito del equipo. Estas declaraciones refuerzan su compromiso y la confianza en alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes.​

La importancia de Vinicius en el esquema del Real Madrid

Desde su llegada al Real Madrid, Vinicius ha evolucionado hasta convertirse en una pieza clave en el ataque del equipo. Su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para desequilibrar defensas lo han consolidado como uno de los jugadores más determinantes de la plantilla. Su contribución ha sido fundamental en la consecución de títulos recientes y su potencial de crecimiento augura un futuro prometedor.​

La renovación de Vinicius no solo aseguraría la continuidad de un talento excepcional, sino que también enviaría un mensaje de estabilidad y ambición por parte del Real Madrid. En un mercado competitivo, retener a jugadores de la talla del brasileño es esencial para mantener la competitividad y aspirar a nuevos logros en el ámbito nacional e internacional.​

La expectativa con el futuro de Vinicius Jr.

A medida que se acerca el crucial enfrentamiento en la Champions League, la situación contractual de Vinicius añade un matiz adicional al contexto del partido. La resolución favorable de su renovación podría servir como un impulso anímico tanto para el jugador como para el equipo, reforzando la unidad y el enfoque en los objetivos deportivos.

En conclusión, las negociaciones entre Vinicius y Real Madrid representan un momento clave para ambas partes. La disposición mutua para alcanzar un acuerdo, sumada al deseo del jugador de continuar vistiendo la camiseta blanca, son indicativos positivos de una renovación que podría consolidarse en los próximos meses. Mientras tanto, la atención se centra en el desempeño del equipo en la Champions League y en cómo la situación contractual de una de sus estrellas influirá en el devenir de la temporada.