Sergio Ramos, uno de los grandes íconos de la historia reciente del Real Madrid, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de una canción cargada de emociones. Bajo el título “Cibeles”, el central español -hoy jugador del Monterrey mexicano- convierte en música sus sentimientos por el club donde se convirtió en leyenda, con un mensaje que mezcla gratitud, nostalgia y un reclamo por cómo se produjo su salida en 2021.

Con ritmos de reguetón y la colaboración del compositor mexicano Carín León, Ramos abre su corazón en una letra que rápidamente se hizo viral, acompañada de un videoclip cargado de simbolismos, con la icónica fuente de Cibeles como escenario principal.

Un mensaje de amor y despedida de Sergio Ramos a Real Madrid

En “Cibeles”, Sergio Ramos plasma lo que significó su relación con el Real Madrid. Con frases como “Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele” o “Te puse corona, tú me pusiste alas”, el excapitán recuerda su entrega y sacrificio por el club que defendió durante 16 temporadas y con el que conquistó 22 títulos, incluyendo cuatro Champions League y cinco Ligas.

El tema, además de ser una carta de amor al madridismo, también deja entrever la herida por una despedida que no fue como él soñaba. En otro fragmento canta: “Un partido dura 90 minutos y te di 93 más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda. Prefiero morir de pie que vivir arrodillao”.

El simbolismo del videoclip de Sergio Ramos

El videoclip, publicado en Instagram y YouTube, está cargado de referencias para el aficionado madridista. Sergio Ramos aparece solo en una desolada Plaza de la Cibeles, lugar sagrado para los títulos del Real Madrid, mientras repasa en imágenes algunos de sus momentos más icónicos con la camiseta blanca.

Entre esas escenas, destaca su gol histórico al Atlético de Madrid en el minuto 93 de la final de la Champions League 2014, el cabezazo que abrió el camino a la tan anhelada Décima. El vídeo cierra con un potente mensaje visual: la figura de piedra de Cibeles desmoronándose, como metáfora de un ciclo que terminó de manera abrupta.

El sentimiento por Real Madrid que no se apaga

Desde su salida del Real Madrid en 2021, Ramos ha pasado por el Paris Saint-Germain, regresó brevemente al Sevilla y hoy brilla en el Monterrey mexicano, donde comparte vestuario con Sergio Canales. Sin embargo, el vínculo con el club blanco nunca se rompió.

En la canción, el defensa de 39 años reconoce que, pese a todo, el amor por el club sigue intacto: “Te olvidaste de mí, me dejaste sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería ‘encantao’, una vez y hasta mil, tú lo sabe Cibeles”.

Una carta de Sergio Ramos al madridismo

El lanzamiento de “Cibeles” no es solo una canción: es también un mensaje a la afición que lo convirtió en ídolo. Ramos, que alzó la copa de Europa en cuatro ocasiones y se consagró como uno de los capitanes más emblemáticos en la historia del club, reafirma con esta obra que su historia con el Real Madrid trasciende los títulos y los goles.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Aficionados y excompañeros llenaron de comentarios positivos la publicación del vídeo, reconociendo que, más allá de las circunstancias de su salida, su legado en el club es imborrable.

Ramos, símbolo dentro y fuera del campo

Con 22 títulos, entre ellos cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y dos Copas del Rey, Sergio Ramos dejó una huella imposible de borrar en Chamartín. “Cibeles” es un recordatorio de que su historia con el club no terminó con su adiós, sino que sigue viva en el corazón del madridismo.

Su paso por Monterrey demuestra que, aun en otra liga y con otros colores, Ramos mantiene el espíritu competitivo que lo caracterizó en el Santiago Bernabéu, mientras ahora explora su faceta más personal y creativa a través de la música.

Un legado eterno

Con este gesto, Sergio Ramos no solo rinde homenaje al club que lo catapultó a la élite mundial, sino que también reafirma su conexión con los hinchas que lo ovacionaron durante años. “Cibeles” se convierte en un puente emocional entre el presente del futbolista y aquel pasado glorioso que siempre llevará consigo, demostrando que, aunque los caminos se separen, hay historias que nunca terminan.