El mercado de fichajes de verano 2025 entra en su recta final y, aunque Real Madrid ya ha completado gran parte de su planificación, en Valdebebas no cierran la puerta a un último refuerzo. El nombre que suena con fuerza es el del centrocampista inglés Kobie Mainoo, un joven talento del Manchester United que encajaría en los planes de Xabi Alonso para reforzar el centro del campo.

La operación, que podría cerrarse como una cesión hasta final de temporada, responde a dos necesidades: dar al equipo un perfil creativo similar al de Luka Modric y cubrir el espacio que dejaría Dani Ceballos si finalmente se concreta su cesión al Olympique de Marsella.

Un perfil ideal para el proyecto de Xabi Alonso en Real Madrid

Xabi Alonso lo dejó claro en rueda de prensa: está contento con la plantilla, pero el club debe estar preparado para cualquier movimiento de última hora. Mainoo, de 20 años, encaja en el perfil que el técnico busca: un mediocampista con visión de juego, capacidad de romper líneas y dinámica para adaptarse tanto a un rol de construcción como a uno ofensivo.

Además, se trata de una apuesta que sigue la línea del proyecto blanco: talento joven con margen de crecimiento y proyección internacional. Su experiencia en la élite inglesa y con la selección de Inglaterra lo convierten en un refuerzo inmediato con potencial a largo plazo.

Contexto de Mainoo en Manchester United

Mainoo parecía llamado a liderar el mediocampo del United, pero la llegada de Rúben Amorim al banquillo ha cambiado su panorama. En las dos primeras jornadas de la Premier League, frente a Arsenal y Fulham, el centrocampista no sumó ni un minuto, relegado a un rol secundario que no se esperaba.

Con contrato hasta 2027 y un futuro que parece estancado en Old Trafford, el jugador ve con buenos ojos una salida temporal que le permita recuperar protagonismo y seguir su desarrollo en un entorno de máxima competitividad como el del Real Madrid.

Experiencia internacional y proyección

A pesar de su juventud, Mainoo ya ha vivido momentos de alta exigencia. Con 10 internacionalidades absolutas con Inglaterra, participó en la Eurocopa 2024, siendo titular en la final ante España. Su actuación, combinada con su talento natural, le valió una nominación al Golden Boy 2024, confirmando su proyección como uno de los mejores centrocampistas jóvenes del mundo.

Para el Real Madrid, incorporar a un jugador con este perfil no solo aportaría frescura y opciones en la medular, sino que también aseguraría un proyecto a largo plazo con un futbolista capaz de evolucionar al máximo nivel.

La necesidad en la plantilla de Real Madrid

La salida de Luka Modric y el papel limitado de Dani Ceballos han dejado a la plantilla con menos variantes creativas en el centro del campo. Aunque jugadores como Jude Bellingham y Arda Güler pueden asumir parte de esas funciones, contar con Mainoo daría a Xabi Alonso una alternativa fiable para rotar y gestionar la carga de partidos.

En un calendario cargado de compromisos, con Champions League, LaLiga y competiciones locales, sumar un recurso de estas características podría ser clave para mantener el nivel competitivo durante toda la temporada.

Competencia y posibilidades para Mainoo

El Real Madrid no está solo en la carrera por Mainoo. El Atlético de Madrid y algunos equipos de la Premier League también han mostrado interés en el mediocampista. Sin embargo, el atractivo del proyecto blanco y la posibilidad de disputar la Champions League podrían inclinar la balanza hacia el Bernabéu.

La operación más viable sería una cesión sin opción de compra inmediata, permitiendo al jugador ganar minutos y al club evaluar su rendimiento de cara al futuro.

Un cierre de mercado abierto para Real Madrid con otro fichaje

Xabi Alonso lo dejó claro: “Estoy contento con la plantilla que tenemos, pero hay que estar siempre preparados por si hay algún cambio. No sé lo que va a suceder”, dijo tras la victoria sobre Real Oviedo.

Ese mensaje refleja la mentalidad con la que el club encara los últimos días del mercado: con tranquilidad, pero con la disposición de moverse si aparece una oportunidad que encaje en el proyecto deportivo.

Más allá de este verano, el interés por Mainoo encaja en la estrategia del Real Madrid de rejuvenecer su plantilla con perfiles de proyección internacional. Si el movimiento se concreta, el inglés podría no solo ser el último fichaje del verano, sino también una pieza fundamental del proyecto de renovación de la medular blanca en los próximos años.

Su llegada, de confirmarse, cerraría un mercado de fichajes en el que el club ha sabido combinar incorporaciones estratégicas y juventud, reforzando una plantilla que apunta a competir por todos los títulos en la temporada 2025-26.