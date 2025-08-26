Nico Paz, uno de los talentos más prometedores surgidos de Valdebebas, sigue en el radar del Real Madrid a pesar de vestir la camiseta del Como. El mediocampista argentino-español, que salió del club en el verano de 2024 en busca de minutos y experiencia, ha respondido con rendimientos que no pasan inadvertidos ni para el cuerpo técnico italiano ni para la directiva blanca.

Ahora, con su rendimiento en la Serie A como carta de presentación y con una cláusula de recompra a favor del Madrid, el regreso del joven a Chamartín ya no es una cuestión de “si”, sino de “cuándo”.

Temporadas de crecimiento en Como para Nico Paz

La cesión al Como se concretó por 6 millones de euros, con la particularidad de que Real Madrid retuvo el 50% de los derechos económicos y una cláusula de recompra escalonada. El objetivo era claro: darle al jugador un escenario competitivo, con minutos garantizados y la posibilidad de madurar sin la presión del primer equipo blanco.

La apuesta no pudo salir mejor. Bajo la dirección de Cesc Fábregas, Nico ha disputado 37 partidos, fue titular en la mayoría, suma 7 goles y repartió 9 asistencias. Su evolución física, su visión en el último pase y su madurez para interpretar el juego llamaron la atención de todos, incluido el propio Real Madrid, que nunca dejó de seguir sus pasos.

Cómo funciona la cláusula de recompra de Real Madrid con Nico Paz

El contrato firmado en 2024 estableció que el Real Madrid puede recomprar a Nico Paz en varios plazos, con precios que aumentan año a año:

Verano de 2025: 9 millones de euros

9 millones de euros Verano de 2026: 10 millones de euros

10 millones de euros Verano de 2027: 12 millones de euros

La directiva blanca decidió no ejecutar la primera opción este verano, principalmente porque el primer equipo no tiene espacio para que el mediapunta tenga minutos de calidad. Sin embargo, la planificación a medio plazo es clara: dejarlo crecer un año más en Como y traerlo de vuelta cuando esté listo para pelear un puesto en la plantilla.

El plan del Real Madrid con Nico Paz

En Valdebebas lo tienen claro: no quieren frenar su progresión con una vuelta prematura. Mantenerlo en Italia no solo le garantiza protagonismo, sino también continuidad en un contexto ideal para su desarrollo. El Madrid, además, conserva control total sobre su futuro: si Como decide venderlo antes, el club blanco puede recomprarlo de inmediato o quedarse con el 50% de un eventual traspaso.

La estrategia sigue la línea de otros casos recientes, como el de Fran García o Sergio Arribas, donde el club permitió una salida con opciones de retorno favorables. Para Nico, el camino está trazado: continuar creciendo, sumar experiencia y regresar a Chamartín como una pieza lista para competir en la élite.

Cuándo Nico Paz volvería a Real Madrid

Todo apunta a que el regreso podría darse en el verano de 2026, cuando el Madrid activaría la opción de recompra por 10 millones de euros, un precio muy accesible para el potencial que está mostrando el futbolista.

En el club confían en que, para ese momento, el mediapunta de 20 años habrá sumado dos temporadas completas de experiencia y llegará con la madurez necesaria para pelear un sitio en el centro del campo, donde el equipo está en plena transición con jóvenes como Arda Güler y Franco Mastantuono.

Nico Paz, un talento que ilusiona al madridismo

El Real Madrid nunca perdió la fe en Nico Paz. Su calidad técnica, capacidad para jugar entre líneas y visión ofensiva lo convierten en un perfil único en la plantilla. En Chamartín están convencidos de que puede convertirse en un recurso valioso, especialmente si mantiene la evolución que ha mostrado en el Como.

El verano de 2025 no será el momento de su regreso, pero el escenario está marcado: Nico Paz volverá a vestir de blanco, y cuando lo haga, será con el cartel de jugador formado, maduro y listo para sumar desde el primer minuto.