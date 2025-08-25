La visita del Real Madrid al Carlos Tartiere para enfrentar al Real Oviedo dejó mucho más que un marcador de 0-3 y tres puntos valiosos en el inicio de LaLiga 2025-26. Entre goles, asistencias y celebraciones, una escena captada por las cámaras se convirtió en el símbolo de la jornada: el gesto de Kylian Mbappé con Vinicius Junior, un acto de liderazgo que el madridismo no tardó en reconocer y aplaudir.

En pleno momento de euforia, tras el segundo gol del equipo, Mbappé dejó de lado la celebración para proteger a su compañero y evitar una situación que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro. Una reacción que demuestra que el francés, además de goles, ha traído a Madrid el carácter de un líder.

La jugada que terminó con el gesto de Mbappé hacia Vinicius

El minuto clave llegó después del 0-2. Vinicius, que había ingresado al campo en el minuto 63 en lugar de Rodrygo, asistió a Mbappé para el segundo gol. Mientras los demás celebraban, el brasileño comenzó a reclamar airadamente una acción previa, gesticulando y alzando la voz hacia el árbitro.

El problema: Vini ya tenía una tarjeta amarilla por fingir una falta minutos antes. Cualquier gesto de más podía costarle la segunda amarilla y, por ende, la expulsión, dejando al Real Madrid con un jugador menos en un momento crucial del partido.

Mbappé, el capitán sin brazalete en este partido de Real Madrid

En cuestión de segundos, Mbappé detectó el riesgo y, sin dudar, se acercó al brasileño. Con un gesto firme, le pidió calma, lo silenció suavemente y lo fundió en un abrazo con Tchouamení para continuar la celebración. La escena, captada en primer plano por las cámaras, se viralizó en cuestión de minutos y fue interpretada como una muestra de liderazgo natural.

Ese instante fue la representación gráfica de un líder cuidando a un compañero. Un “cuidándote de ti mismo”, como resumieron muchos aficionados en redes sociales, que reforzó la conexión de Mbappé con el vestuario y con la afición madridista.

Vinicius, protagonista con gol y asistencia

Más allá del momento de tensión, Vinicius fue determinante en el triunfo ante el Oviedo. El brasileño no comenzó como titular, pero en los poco más de 30 minutos que disputó, firmó una asistencia para el gol de Mbappé y el tanto que cerró el marcador (0-3).

Su conexión con Mbappé sigue creciendo partido a partido, y lo que parecía una dupla prometedora hoy empieza a consolidarse como una sociedad letal para cualquier defensa. El gesto del francés no solo evitó una tarjeta, sino que reforzó el vínculo dentro del campo, clave para el éxito del equipo.

Un Real Madrid con química

El episodio también dejó en evidencia algo que el madridismo valora: la química y la unión en el grupo. Con Xabi Alonso al mando y figuras como Mbappé, Vinicius, Bellingham y Arda Güler aportando talento y compromiso, el vestuario respira un aire de ilusión y confianza que se refleja en el terreno de juego.

El liderazgo del francés, sumado a su capacidad para integrarse con el resto de la plantilla, ha sido clave para que el equipo no solo funcione en lo táctico, sino también en lo emocional, un factor que suele marcar la diferencia en las temporadas largas y exigentes.

Más que un goleador

El doblete de Mbappé en Oviedo elevó sus cifras a 47 goles en 61 partidos con el Real Madrid, con siete dobletes incluidos. Sin embargo, el impacto del francés va más allá de las estadísticas. Gestos como el vivido con Vinicius consolidan su papel como referente, demostrando que está dispuesto a asumir responsabilidades que trascienden los goles.

Cada vez que pisa el campo, Mbappé no solo lidera con su talento, sino también con actitudes que fortalecen al grupo y lo acercan al corazón del madridismo.