El duelo entre Benfica y Real Madrid por la Champions League terminó convertido en uno de los episodios más polémicos de la temporada. Un cruce entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni tras un gol del conjunto blanco derivó en acusaciones graves de racismo y provocó la reacción inmediata de Kylian Mbappé, quien respaldó públicamente a su compañero.

El episodio pasó del campo a los micrófonos y luego a las redes sociales, generando versiones cruzadas, declaraciones de entrenadores y un debate internacional que todavía sigue abierto. El caso Benfica vs Real Madrid dejó un impacto que trasciende el resultado del partido y plantea preguntas sobre convivencia deportiva, protocolos contra el racismo y responsabilidad de los protagonistas.

Qué pasó entre Vinicius y Prestianni en el Benfica vs Real Madrid

El momento clave ocurrió después del gol del Real Madrid. Vinicius acusó a Prestianni de haberle dicho “mono” durante una discusión en el campo. El brasileño informó al árbitro y el incidente generó tensión inmediata entre jugadores de ambos equipos.

Futbolistas del Benfica se acercaron para defender a su compañero, entre ellos Nicolás Otamendi, y el clima se volvió caliente. Las cámaras captaron gestos, discusiones y un ambiente de nerviosismo generalizado. Aunque el partido continuó, el episodio quedó marcado como el momento más fuerte de la noche.

La reacción de Mbappé y su respaldo a Vinicius en el juego con Benfica

Mbappé confirmó públicamente la versión de Vinicius. El delantero francés afirmó que escuchó el insulto y pidió sanciones duras. “El número 25 de Benfica… dijo que Vini es un mono cinco veces. Yo lo escuché”, declaró.

El francés fue más allá al pedir que el futbolista argentino no vuelva a jugar la Champions League, argumentando que el fútbol debe dar ejemplo y proteger sus valores. Sus palabras elevaron el conflicto a una dimensión internacional.

«Este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es una cosa maravillosa jugar la Champions, maravillosa competición. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada, todo lo que creemos no vale para nada. Hay que hacer algo», redondeó.

La respuesta de Prestianni y su defensa

Prestianni negó todas las acusaciones. El joven argentino aseguró que nunca utilizó insultos racistas y que todo fue una confusión. En redes sociales publicó un mensaje aclarando su versión y afirmando que Vinicius malinterpretó la situación. También denunció haber recibido amenazas tras el incidente.

«Quiero aclarar que en ningún momento dirigi insultos racistas al Jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid». Su defensa generó división entre aficionados y analistas, con opiniones encontradas sobre lo sucedido.

La postura de Mourinho tras el escándalo

El entrenador del Benfica, José Mourinho, también habló del tema. El técnico aseguró que no podía confirmar ninguna de las versiones.

«No quiero decir al 100% que creo solo a Prestianni, pero no puedo decir que lo que dice Vinicius es verdad. Después de que Vinicius marque tiene que salir de los hombros de sus compañeros, no meterse con 60.000 personas. Me expulsan porque digo algo muy obvio. El árbitro tiene un papel que dice que Tchouaméni, Huijsen y Carreras no pueden ver la amarilla. El árbitro sabía a quién podía sacar amarilla y a quién no. Sabemos cómo funciona esto», afirmó.

Mourinho también criticó la gestión arbitral del partido y su expulsión tras protestar por una jugada polémica. Sus palabras añadieron más tensión al episodio.

El mensaje de Vinicius en redes sociales

Vinicius publicó un comunicado donde reiteró su postura contra el racismo. El brasileño aseguró que estas situaciones no son nuevas en su carrera.

«Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad. Pero cuentan, junto a ellos, con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia», inició.

Y cuestionó el motivo de su amonestación como el accionar del referí en el suceso que opacó el gran triunfo del Merengue en Portugal: «Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta estar en situaciones así, especialmente después de una gran victoria cuando los titulares tienen que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».

También cuestionó el protocolo aplicado durante el incidente y lamentó que la polémica eclipsara el triunfo del Real Madrid. Su mensaje reforzó el debate sobre la lucha contra el racismo en el fútbol.

Redes sociales, amenazas y versiones cruzadas

El conflicto se trasladó rápidamente a redes sociales. Mensajes de apoyo a Vinicius y críticas a Prestianni se multiplicaron, mientras otros defendieron al jugador argentino.

Las amenazas denunciadas por Prestianni y el impacto mediático del caso muestran cómo los conflictos deportivos se amplifican en la era digital. El episodio se convirtió en tendencia global en pocas horas.

El impacto en el vestuario del Real Madrid

El respaldo de Mbappé a Vinicius dejó claro el apoyo interno en el vestuario del Real Madrid. El club ha defendido al brasileño en varias ocasiones frente a episodios de racismo en distintos estadios.

Este nuevo caso refuerza la posición institucional del equipo blanco de tolerancia cero frente a insultos discriminatorios. La unión del plantel en este tipo de situaciones es una señal de cohesión interna.

Benfica vs Real Madrid, un caso que sigue abierto

El incidente sigue generando debate en el mundo del fútbol. La Champions League suele investigar acusaciones de este tipo para determinar responsabilidades.

El caso Benfica vs Real Madrid se convirtió en un episodio que va más allá del marcador, mostrando la necesidad de protocolos claros y sanciones contundentes cuando aparecen acusaciones graves.

Las versiones de Mbappé, Vinicius y Prestianni mantienen el foco sobre un partido que dejó un impacto profundo en la Champions League y en la conversación global sobre racismo en el fútbol.