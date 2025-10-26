Cada clásico entre Real Madrid y Barcelona tiene su historia, pero en los últimos tiempos hay un nombre que se ha vuelto sinónimo de gol en estos duelos: Kylian Mbappé. El delantero francés volvió a aparecer en un partido decisivo, abriendo el marcador en la jornada de LaLiga 2025-26 y confirmando una racha impresionante que parece no tener fin.

Con este tanto, Mbappé ha jugado 5 Clásicos con el Real Madrid y ha anotado en 4 de ellos. Ya son 6 goles con la camiseta blanca ante el eterno rival, y si se suman sus partidos con Paris Saint-Germain, la cuenta asciende a 12 goles en 9 enfrentamientos oficiales frente al conjunto blaugrana.

Mbappé y su idilio con los clásicos ante el Barcelona

Desde su llegada al Real Madrid, Mbappé ha demostrado que no le pesan los grandes escenarios. Lo que para muchos jugadores significa presión, para él es una oportunidad de brillar. Tres de sus goles ante el Barcelona han servido para abrir el marcador, consolidándolo como un factor determinante en los Clásicos más recientes.

En partidos donde cada detalle cuenta, Mbappé ha logrado poner al Madrid en ventaja casi siempre que se cruza con los culés. Su velocidad, definición y olfato goleador han sido un quebradero de cabeza constante para la defensa catalana.

Los goles de Mbappé al Barcelona con Real Madrid

El historial goleador de Mbappé ante el Barcelona con la camiseta merengue es contundente:

12 de enero de 2025 (Supercopa de España): Gol a Wojciech Szczesny — Derrota 2-5

26 de abril de 2025 (Copa del Rey): Gol a Szczesny — Derrota 2-3

11 de mayo de 2025 (LaLiga): Hat-trick a Szczesny — Derrota 3-4

26 de octubre de 2025 (LaLiga): Gol a Szczesny — EN JUEGO.

5 Clásicos jugados, 4 partidos con gol, 6 goles anotados

Tres de esos goles fueron los primeros de cada partido, una estadística que habla no solo de su capacidad para anotar, sino también de su peso para abrir partidos calientes.

La racha de Mbappé ante el Barcelona empezó con PSG

Antes de vestir de blanco, Mbappé ya había sido un dolor de cabeza para el Barcelona vistiendo la camiseta del PSG. Lo enfrentó en 4 partidos de Champions League y le marcó 6 goles, incluidos un triplete en el Spotify Camp Nou y un doblete en el Olímpic Lluís Companys.

4 partidos

6 goles

Solo dejó de marcar en uno de esos enfrentamientos.

En total, Mbappé ha enfrentado al Barça 9 veces (5 con Real Madrid y 4 con PSG) y ha anotado 12 goles. Solo en dos ocasiones se fue sin celebrar.

Un registro que lo acerca a los grandes de la historia

Pocos futbolistas han tenido un impacto tan inmediato y contundente en los Clásicos. La facilidad con la que Mbappé marca ante Barcelona recuerda a registros de leyendas como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, quienes durante más de una década protagonizaron este duelo.

Lo más impresionante es que Mbappé apenas está en su segunda temporada como jugador del Real Madrid y ya se ha ganado un lugar en la historia reciente del Clásico. Cada enfrentamiento se ha convertido en una cita en la que, tarde o temprano, su nombre aparece en la pizarra.

Mbappé, sinónimo de abrir marcadores

La estadística de que tres de sus seis goles con Real Madrid ante Barcelona fueron los primeros del partido no es casualidad. El francés tiene un instinto especial para aparecer cuando el duelo apenas comienza a cocinarse. Esa capacidad de golpear primero ha sido determinante para que el Madrid controle el ritmo de varios encuentros ante su máximo rival.

Su agresividad en el arranque, su lectura de los espacios y su precisión al definir lo han convertido en un arma letal, especialmente en partidos con tanta carga emocional como los Clásicos.

Un Clásico que alimenta la leyenda

Este nuevo gol a Szczesny en la jornada de LaLiga no es solo uno más para sus estadísticas personales. Reafirma una tendencia que se ha convertido en costumbre: Mbappé aparece en los grandes escenarios. La afición merengue lo sabe y ya espera que siga escribiendo capítulos en esta rivalidad histórica.

Para el Barcelona, enfrentarse a Mbappé ya significa prepararse para un partido de máxima alerta defensiva. Para el Real Madrid, es sinónimo de confianza. Cada toque suyo cerca del área rival genera la sensación de que algo importante va a pasar.

El Clásico y un nuevo ídolo para el Bernabéu

Si algo caracteriza al Santiago Bernabéu es su capacidad para reconocer a los grandes. Y Mbappé, con apenas nueve enfrentamientos ante Barcelona en su carrera, ya se ha ganado un lugar entre los jugadores que marcan diferencia en la historia del Clásico.

Sus goles no solo han elevado la emoción de cada partido, sino que han encendido la ilusión de los hinchas que ven en él al nuevo gran referente ofensivo. Con esta racha, Mbappé ya no solo participa de la historia: la está escribiendo. Y mientras siga enfrentando al Barcelona con esta efectividad demoledora, cada Clásico tendrá un protagonista indiscutible.