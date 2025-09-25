El impacto de Kylian Mbappé en el Real Madrid no deja de generar titulares. Cada partido ofrece un nuevo registro que alimenta la sensación de que su llegada al Santiago Bernabéu ha sido uno de los movimientos más importantes en la historia reciente del club. Y ahora, apenas iniciando su segunda temporada como madridista, el francés ya puede presumir de haber superado a su gran ídolo de la infancia, Zinedine Zidane, en una estadística que sorprende a propios y extraños.

En la victoria frente al Levante en la Jornada 6 de LaLiga 2025-26, Mbappé firmó un doblete que no solo ayudó a su equipo a sumar tres puntos. Con esos goles, alcanzó un registro individual que lo coloca por delante de Zidane en cuanto a anotaciones en el campeonato liguero con la camiseta blanca.

Mbappé supera a Zidane en goles de LaLiga con Real Madrid

La cuenta es clara y contundente. Con su doblete en el estadio Ciudad de Valencia, así quedaron los números para el par de franceses relevantes para la afición madridista en lo que a encuentros ligueros corresponde:

Mbappé: 38 goles en 40 partidos

Zidane: 37 goles en 155 partidos

El contraste no solo resalta la capacidad goleadora de Mbappé, sino también lo rápido que ha dejado huella en el club. Mientras Zidane, ídolo eterno y referente histórico, necesitó seis temporadas completas para alcanzar sus cifras, el francés lo logró en apenas poco más de un curso. Claro: no son jugadores de la misma posición ni con la misma función anotadora. Aún así, el dato llama la atención por lo rápido que sucedió.

La importancia de Zidane en la historia de Real Madrid

Para entender el peso de este dato, es necesario recordar lo que significó Zidane para el Real Madrid. Llegó en 2001 como fichaje estelar de Florentino Pérez y se convirtió en el emblema de una era. Su gol en la final de la Champions League 2002 ante el Bayer Leverkusen sigue siendo una de las postales más icónicas del fútbol mundial.

Zidane nunca fue un goleador nato, pero sus 37 tantos en Liga, sumados a su influencia en el juego, su liderazgo y su visión, lo convirtieron en uno de los futbolistas más importantes en la historia del club. Que Mbappé haya alcanzado y superado sus registros en tan poco tiempo solo amplifica la dimensión del francés como atacante.

Mbappé y sus cifras con el Real Madrid hasta ahora

El francés acumula registros que parecen de otro tiempo. Tras el duelo ante Levante, Mbappé suma ya 53 goles en 66 partidos con el Real Madrid en todas las competencias. De ellos, 38 fueron en LaLiga, 9 en Champions League, 1 en el Mundial de Clubes, 1 en la Copa Intercontinental, 1 en la Supercopa de la UEFA, 2 en la Copa del Rey y 1 en la Supercopa de España.

Su capacidad para mantener regularidad lo convierte en una pieza insustituible del ataque. Apenas en su segunda temporada, el delantero parisino se posiciona como el máximo referente ofensivo de la plantilla dirigida por Xabi Alonso.

Un inicio demoledor en la temporada 2025-26 para Kylian Mbappé

La campaña actual ha servido para ratificar que Mbappé está en plenitud. En solo 7 partidos oficiales ya suma 9 goles, de los cuales 7 fueron en LaLiga, consolidándose como el máximo artillero del campeonato. Además, en la Champions League abrió su cuenta con un doblete frente al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

La fiabilidad del francés es tal que únicamente en un encuentro de esta temporada se quedó sin marcar: contra el Mallorca. En el resto, siempre dejó su huella en el marcador.

Un nuevo capítulo en la comparación con los ídolos

Que Mbappé supere a Zidane en un registro no significa que uno sea más grande que el otro. Lo que sí demuestra es que el delantero francés está escribiendo su propia historia a un ritmo impresionante. Sus goles no solo generan puntos, también provocan que los aficionados hagan constantes comparaciones con figuras históricas del club.

De hecho, Mbappé se une a un selecto grupo de futbolistas que alcanzaron cifras goleadoras extraordinarias en poco tiempo, entre ellos Cristiano Ronaldo, Raúl y Alfredo Di Stéfano. Su nombre ya empieza a aparecer en conversaciones donde solo entran leyendas.

El reto ahora es sostener ese nivel a lo largo de la temporada y en el paso de los años. El madridismo sabe que cuenta con un delantero en plenitud, capaz de definir partidos importantes y de convertirse en el sucesor natural de Cristiano Ronaldo como máximo referente ofensivo de la era moderna.

El hecho de haber superado ya a Zidane en goles de LaLiga es un símbolo del impacto inmediato de Mbappé, un futbolista que no solo cumple con lo que se esperaba de él, sino que está reescribiendo la historia del club con cada jornada que pasa.