El Santiago Bernabéu abre sus puertas este sábado para recibir al Real Madrid de Xabi Alonso, que vuelve a casa como uno de los líderes de LaLiga EA Sports tras haber sumado seis puntos en sus dos primeras presentaciones. El ambiente en Chamartín es ideal para disfrutar de buen fútbol, con un rival como el RCD Mallorca, que llega necesitado de sumar e intentará frenar la potencia ofensiva merengue. A continuación, te contamos todas las opciones para seguir este partidazo en televisión y plataformas de streaming.

Canales y Streaming para Ver HOY Real Madrid CF vs RCD Mallorca

Horarios por países:

España: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Colombia: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Argentina: 4:30 p.m.

4:30 p.m. México: 1:30 p.m.

1:30 p.m. EE.UU: 2:30 p.m.

Televisión y Streaming:

España: Movistar LaLiga y Orange TV

Movistar LaLiga y Orange TV Colombia: DIRECTV y DGO

DIRECTV y DGO Argentina: DIRECTV

DIRECTV México: Sky Sports

Sky Sports EE.UU: ESPN Deportes

Real Madrid busca mantener el pleno de victorias

El equipo de Xabi Alonso llega con puntaje perfecto tras derrotar a Osasuna (1-0) en casa y al Oviedo (0-3) a domicilio. La gran figura del arranque ha sido Kylian Mbappé, que suma tres goles en dos partidos, acompañado por un seguro Courtois, quien aún no recibe anotaciones en el torneo.

El técnico merengue prepara variantes para este compromiso: se espera el regreso de Militao, Alexander-Arnold y Vinícius al once titular, mientras que el joven Mastantuono podría repetir tras brillar en el Tartiere. Sin embargo, las bajas siguen siendo sensibles: Camavinga, Bellingham, Mendy y Endrick continúan lesionados.

Mallorca intentará, de mínima, evitar el papelón

El conjunto dirigido por Jagoba Arrasate encara el reto de visitar el Bernabéu con solo un punto en la tabla. Perdió en el debut contra el FC Barcelona (0-3) y empató en casa frente al Celta de Vigo (1-1). Para este partido, contará con su reciente fichaje, Jan Virgili, aunque siguen ausentes Larin y Maffeo.

El plan de los baleares pasa por resistir en defensa y aprovechar el contragolpe con Muriqi como referencia ofensiva. Su historial reciente frente a grandes rivales demuestra que, aunque parten como víctimas, pueden complicar a cualquiera con su orden táctico.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

DT: Xabi Alonso.

RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Darder, Morlanés; Asano, Pablo Torre y Muriqi.

DT: Jagoba Arrasate.