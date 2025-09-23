La historia de Kylian Mbappé con el Balón de Oro está marcada por la constancia y, a la vez, por una sensación de deuda pendiente. Desde su irrupción en el fútbol mundial en 2017, el francés no ha dejado de aparecer entre los candidatos al máximo galardón individual, pero su camino hasta ahora ha estado lleno de altibajos y solo una vez ha logrado entrar en el podio.

Su llegada al Real Madrid en 2024 generó una expectativa gigante sobre su impacto en el premio. Sin embargo, en su primera temporada como madridista, Mbappé terminó en el séptimo puesto de las votaciones que ganó Ousmane Dembélé, un resultado que sorprendió a muchos teniendo en cuenta su nivel de juego y los números que firmó durante el curso.

Mbappé y sus puestos en el Balón de Oro

El delantero francés suma ya ocho nominaciones consecutivas al Balón de Oro, una racha que confirma su estatus de élite. Sus posiciones a lo largo de los años han sido:

2017: séptimo y lo ganó Cristiano Ronaldo.

y lo ganó Cristiano Ronaldo. 2018: cuarto y lo ganó Luka Modric.

y lo ganó Luka Modric. 2019: sexto y lo ganó Lionel Messi.

y lo ganó Lionel Messi. 2021: noveno y lo ganó Lionel Messi.

y lo ganó Lionel Messi. 2022: sexto y lo ganó Karim Benzema.

y lo ganó Karim Benzema. 2023: tercero y lo ganó Lionel Messi.

y lo ganó Lionel Messi. 2024: sexto y lo ganó Rodri.

y lo ganó Rodri. 2025: séptimo y lo ganó Ousmane Dembélé.

A pesar de su enorme calidad, únicamente en 2023 logró un TOP 3, consolidándose como el tercer mejor jugador del planeta, pero quedándose sin el premio.

El séptimo puesto de Mbappé tras su primera temporada en Real Madrid

La primera temporada de Mbappé en el Real Madrid dejó números espectaculares: 44 goles y 5 asistencias en 59 partidos oficiales. Además, levantó títulos como la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental.

Sin embargo, esos logros no fueron suficientes para escalar en la votación del Balón de Oro, donde terminó séptimo en la edición 2025. Una posición que refleja la competencia feroz y el hecho de que el premio también valora títulos de mayor peso, como la Champions League o el Mundial.

El contraste con sus Mundiales

Mbappé ya es campeón del mundo (2018) y subcampeón (2022), pero esas gestas no se tradujeron en un Balón de Oro. En 2018, año de su coronación con Francia, finalizó cuarto. En 2022, tras marcar un hat-trick en la final ante Argentina, apenas alcanzó el sexto lugar.

Este contraste entre sus actuaciones históricas y las posiciones finales en la votación alimenta la sensación de que el francés sigue siendo un pendiente eterno del galardón.

¿Qué necesita Mbappé para ganar el Balón de Oro jugando con el Real Madrid?

La percepción general entre los analistas es que Mbappé deberá conquistar una Champions League con el Real Madrid o lograr un título mayor con Francia para aspirar realmente al premio. La historia demuestra que los ganadores del Balón de Oro suelen ser decisivos en esas competiciones, como lo fueron Messi, Cristiano o Modric.

Con el dorsal 10 ahora sobre su espalda, Mbappé tiene el desafío de convertirse en el líder absoluto del proyecto madridista, un rol que podría impulsarlo al reconocimiento individual que aún le falta en su brillante carrera.